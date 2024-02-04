Единственный выход из сложившейся на Украине ситуации — это переговоры, заявил в интервью Judging Freedom американский экономист Джеффри Сакс. При этом лидеры Евросоюза не делают к этому никаких шагов, а просто продолжает следовать милитаристской политике Вашингтона. Результатом такого подхода стала разруха на Украине — миллионы людей уже покинули страну, экономика находится в ужасном состоянии, страна продолжает терять территории.

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист: Дело в том, что политика Европейского союза абсолютно против этой войны. Сейчас лидеры стран всё время придерживаются подхода США. Они ни слова не сказали о переговорах. Они были нацелены на войну. И каков результат всего этого милитаризма?

В том, что шаг за шагом Украина разрушается. Она уничтожается демографически, потому что Украина не только потеряла территорию, но и потеряла миллионы людей, которые бежали из страны. Одни уехали в Россию, другие — в Евросоюз. Огромное количество людей вынуждены покинуть страну, экономика разрушена, и огромное количество украинцев ежемесячно получают ранения и погибают.

Поэтому то, что делает Европа, думая, что она каким-то образом приходит на помощь Украине, — это просто продолжение этой ошибки в политике, которую проводили США и которая продолжается до сих пор. Единственное решение для войны на Украине — за столом переговоров.

И основной вопрос, который был Casus belli (юридический термин времён римского права, формальный повод для объявления войны. — ИноТВ), причиной этой войны с самого начала в 2014 году, — это расширение НАТО. И по иронии судьбы, человек, олицетворяющий этот катастрофический подход, Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря, снова была в Киеве. И вместо того, чтобы извиниться, уйти в отставку или уехать, она сказала им: «Мы дадим вам больше оружия».

Ни один человек не причинил Украине большего вреда, чем Виктория Нуланд, и она остается ответственным лицом в Соединённых Штатах. Это крайне печальный комментарий в адрес Джо Байдена, его внешней политики и его команды.

Дата выхода в эфир 4 февраля 2024 года.