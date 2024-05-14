В Тюменской области ввели миллион квадратных метров жилья с начала года

В Главном управлении строительства Тюменской области заявили о введении в регионе 1 млн кв. м жилья с начала 2024 года.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«В стадии строительства в регионе 333 многоквартирных дома. Это чуть более 4 млн кв. м жилья, почти 80% из них возводится за счёт долевого строительства», — рассказал начальник управления Павел Перевалов на выставке-форуме «Строительство и архитектура».

Он также отметил, что до конца года планируется ввести почти 2,3 млн кв. м жилья.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе выдали 1200 жилищных сертификатов с начала 2024 года.