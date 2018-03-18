Столтенберг: НАТО следует приготовиться к ответу на «российскую ядерную угрозу» Россия становится «всё более непредсказуемой и агрессивной», и существует опасность, что Москва «перейдёт к использованию ядерного оружия», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В связи с этим НАТО должно улучшать свою обороноспособность и дать понять Москве, что альянс «готов ответить в любое время», подчеркнул генсек. 18 марта 2018 N-TV

N-TV: президента России будут выбирать даже в космосе Находящийся на МКС российский космонавт Антон Шкаплеров сможет удалённо проголосовать за своего кандидата на выборах президента России, сообщает N-TV. Для этого со станцией установят закрытую связь, по которой Шкаплеров передаст свою гражданскую волю доверенному лицу, а тот, в свою очередь, — избирательной комиссии. 16 марта 2018 N-TV

N-TV: Меркель иногда посылает Путину его любимое дрезденское пиво Ангела Меркель время от времени присылает Владимиру Путину пиво, полюбившееся ему в то время, когда он был агентом советских спецслужб в Дрездене, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Об этом рассказал сам российский президент в новом фильме Андрея Кондрашова «Путин», вышедшем незадолго до выборов 18 марта. 11 марта 2018 N-TV

N-TV разглядел в петербургском стадионе для ЧМ-2018 летающую тарелку Стадион «Крестовский» в Петербурге превратился в НЛО, сообщает N-TV. Издание опубликовало найденную в соцсетях фотографию стадиона, на котором летом этого года должны пройти игры чемпионата мира по футболу. На этом снимке спортивная арена действительно выглядит, как летающая тарелка, парящая над землёй. К сожалению, летом, во время проведения соревнований, таких кадров будет уже не сделать, отмечает корреспондент немецкого телеканала. 11 марта 2018 N-TV

Журналистка N-TV уверена: даже «прогнозируемый вылет» хозяев не испортит праздник футбола в России Ровно через 100 дней стартует чемпионат мира по футболу, сообщает N-TV. В интервью журналистка немецкого телеканала Катрин Шайб не только объяснила, почему турнир в России станет настоящим праздником, но и выразила уверенность, что даже ранний, «вполне вероятный» вылет российской команды не испортит атмосферы во время мирового первенства. 7 марта 2018 N-TV

N-TV: скандал в банковской сфере «латвийские товарищи» записали на счёт Москвы В финансовом секторе Латвии развернулась ожесточённая борьба. Всему виной, как утверждают в «маленьком прибалтийском государстве», — якобы «российская кампания по дестабилизации», передаёт N-TV. Москва же на обвинения отреагировала спокойно, заверив, что России нет никакого дела до внутренней политики «латвийских товарищей», отмечает немецкий телеканал. 26 февраля 2018 N-TV

N-TV: после штурма русского центра в Киеве «украинская культура» рискует оказаться на улицах Москвы Правые радикалы «взяли штурмом» Российский центр науки и культуры в Киеве, сообщает N-TV. И вот теперь украинские наблюдатели опасаются «ответных мер», в результате чего Национальный культурный центр Украины в Москве попросту «может лишиться своих помещений», отмечает немецкий телеканал. 18 февраля 2018 N-TV

N-TV: функционеры из Британии и Канады обрушились на МОК за мягкость в отношении России Двое членов МОК на сессии в Пхёнчхане резко раскритиковали комитет и его президента Томаса Баха, сообщает немецкий телеканал N-TV. Причиной недовольства функционеров из Канады и Великобритании стали недостаточные, по их мнению, штрафные меры в отношении России. Они обвинили МОК в том, что он подвёл чистых спортсменов и потерпел полное поражение в допинговом скандале. 7 февраля 2018 N-TV

N-TV: глава ФК «Бавария» вступился за Россию в крымском вопросе В присоединении Крыма к России «виновата» не только Москва, но и НАТО, потому что альянс подступает всё ближе к российским границам, считает президент мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнесс. Он призвал проявить понимание к российской политике и заявил, что немцы совершают огромную ошибку, постоянно обрушиваясь на Россию с новыми нападками, сообщается на сайте телеканала N-TV. 30 января 2018 N-TV

N-TV: для устрашения России новый «трудный ребёнок» бундесвера слишком стар Новые бронированные машины армии Германии «слишком стары» и не годятся для участия в военной операции против «атакующего противника, который пускает в ход самые современные виды вооружений». Немецкие танки нужны для устрашения России, однако в случае с Puma бундесвер и НАТО, похоже, получили «нового трудного ребёнка» по целому ряду причин, отмечает журналистка Сабине Зибольд в статье для немецкого телеканала N-TV. 26 января 2018 N-TV