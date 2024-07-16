Медленное, устойчивое наступление — N-TV о стратегии российких войск на Украине

В ДНР войска России продвинулись за Авдеевку и заняли село Урожайное. Западные аналитические институты считают, что Россия делает ставку на «медленное, но устойчивое» продвижение, понимая, что время играет против Украины. Корреспондент N-TV в Киеве сообщает, о растущем скепсисе по поводу летней поставки F-16: их число недостаточно, они устаревшие, а места их базирования недостаточно защищены от российских ударов.

КРИСТОФ ТОЙНЕР, ведущий N-TV: И так к нашему корреспонденту Кавите Шарме в Киеве. Кавита, что нового произошло на фронте?

КАВИТА ШАРМА, корреспондент N-TV в Киеве: В основном движения вдоль фронта мало. В американском аналитическом центре — Институте изучения войны (ISW) утверждают, что украинским войскам, вероятно, удалось отбить позиции на севере страны, в Харьковской области. А ещё говорят, что российским войскам удалось продвинуться в районе города Авдеевки. Вчера появились сообщения о том, что российские войска заняли село Урожайное.

Эксперты интерпретируют военную стратегию российских войск как основанную на медленном, устойчивом наступлении, которое предполагает, что Украине не хватит сил для контрнаступления в обозримом будущем.

КРИСТОФ ТОЙНЕР: Этим летом первые самолёты F16 должны прибыть на Украину и затем участвовать в боевых действиях. Насколько это важно и получит ли Украина столько самолётов, сколько ей нужно?

КАВИТА ШАРМА: Давайте сначала посмотрим на цифры. То есть если исходить из цифр, которые привёл президент Зеленский, то ответ — нет. Зеленский заявил, что Украине необходимо 128 истребителей для защиты воздушного пространства Украины. Подтверждён, однако, лишь десяток из 100 истребителей, которые в целом были обещаны Украине.

Украина ожидает, что использование истребителей позволит ей лучше защитить своё воздушное пространство, и ограничить использование планирующих бомб. Но в принципе, конечно, не существует какого-то одного чудо-оружия. Есть вопрос количества. И есть ещё один момент — который эксперты критикуют: то, что речь идёт о старых моделях.

Здесь (на Украине. — ИноТВ) также за этим следует критика со стороны украинских наблюдателей о том, что Украина недостаточно подготовилась к поставке истребителей. Не создано достаточной защиты, потому что эти истребители, когда они будут здесь использоваться, конечно, станут основной целью для российских войск.



КРИСТОФ ТОЙНЕР: Большое спасибо, Кавита Шарма.

Дата выхода в эфир 15 июля 2024 года.