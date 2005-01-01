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CNN США Северная Америка английский
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Press TV Иран, Исламская Республика Азия английский
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Deutsche Welle Германия Европа немецкий
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Fox News США Северная Америка английский
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Sky News Великобритания Европа английский
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Guardian Великобритания Европа английский
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New York Times США Северная Америка английский
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Washington Post США Северная Америка английский
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Al Jazeera Катар Азия английский, арабский
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Wall Street Journal США Северная Америка английский
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Телеканал новин 24 Украина Европа украинский
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Daily Mail Великобритания Европа английский
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CNN USA США Северная Америка английский
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