Independent: от стрелков американским школам предложили защищаться камнями Для защиты от нападений в классах одного из школьных округов штата Пенсильвания установили вёдра с речными камнями, пишет The Independent. По мнению автора идеи, риск столкнуться с вооружёнными камнями учениками и учителями должен отпугнуть потенциальных злоумышленников. 25 марта 2018 Independent

Independent: экс-посол Великобритании предрёк скорую разрядку между Лондоном и Москвой Дипломатический кризис между Россией и Великобританией через несколько месяцев «сойдёт на нет». Такое мнение в интервью The Independent высказал бывший представитель Лондона в Москве Тони Брентон. По его мнению, в сохранении контактов на высшем уровне заинтересованы все стороны. 25 марта 2018 Independent

Британский парламентарий: брексит лишь усложнит для Лондона борьбу с «российской агрессией» Вопрос брексита выходит за рамки политики партий, пишет британский парламентарий Чука Умунна в своей статье для издания The Independent. При этом автор убеждён в том, что выход Британии из ЕС в будущем лишь усложнит для Лондона борьбу с «российской агрессией». 20 марта 2018 Independent

Independent: Борис Джонсон признал, что играл в теннис c женой российского экс-чиновника в обмен на пожертвование для партии Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон признал, что играл в теннис с женой бывшего заместителя министра финансов России Любовью Чернухиной, передаёт The Independent. Как сообщает издание, право на теннисный матч с Джонсоном бывшая россиянка выкупила за ₤160 тыс. в ходе мероприятия по сбору средств для партии консерваторов в прошлом году. Позже Чернухина внесла в фонд партии ещё ₤30 тыс., получив взамен право на ужин в компании министра обороны Соединённого Королевства. 20 марта 2018 Independent

Independent: американский политик против вооружения учителей — «большинство из них женщины» Американский политик Гарри Шивер заявил, что учителям не нужно выдавать оружие после массового убийства в школе во Флориде, потому что «большинство из них — женщины», сообщает The Independent. Как отмечает издание, по мнению американского политика, женщины «боятся оружия» и не хотят учиться тому, как им пользоваться. 18 марта 2018 Independent

Independent: близкого друга Березовского задушили в Британии «собачьим поводком» Российский бизнесмен Николай Глушков, который недавно был найден мёртвым в своём доме в Лондоне, умер в результате «сдавливания шеи», сообщает The Independent со ссылкой на результаты вскрытия. При этом, как отмечает издание, британские следователи полагают, что Глушкова задушили «собачьим поводком». 17 марта 2018 Independent

Independent: Маск намерен запустить корабль для полётов на Марс в 2019 году Глава SpaceX Илон Маск пообещал, что первый межпланетный корабль его компании начнёт совершать «короткие полёты» уже в первой половине будущего года. Конечной целью этой миссии должна стать колонизация Марса, пишет The Independent. 13 марта 2018 Independent

Independent: Борис прав — «сонной» английской сборной будет очень не хватать на ЧМ-2018 Обозреватель The Independent Мэтью Норман высмеял предложение министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. По словам журналиста, российские власти «будут очень переживать», если на их соревнования не приедет такой «футбольный исполин», как английская сборная, игра которой в последнее время оставляет желать лучшего. 12 марта 2018 Independent

Independent: британская полиция подтвердила отравление Скрипаля нервно-паралитическим веществом Полиция Великобритании подтвердила, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль подвергся воздействию нервно-паралитического отравляющего вещества, сообщает The Independent. Впрочем, как отмечает британское издание, глава антитеррористического подразделения не стал называть субстанцию, которую использовали преступники. 8 марта 2018 Independent

Independent: США вводят санкции против КНДР в ответ на убийство брата Ким Чен Ына США накладывают на КНДР новые санкции после заключения о том, что сводный брат Ким Чен Ына был убит Пхеньяном с использованием химического оружия, сообщает The Independent. При этом новые ограничительные меры вводятся на фоне надежд администрации Трампа на наметившийся прогресс в переговорах с Северной Кореей. 7 марта 2018 Independent