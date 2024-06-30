Любое примиренческое высказывание в адрес России используют на Западе для дискредитации политического противника. Группа активистов Led by Donkeys на партийном мероприятии Reform UK вывесила во время выступления Фараджа плакат с Путиным, выражающим симпатию к британскому популистскому политику. Газета The Independent увязывает новую атаку с недавними заявлениями политика по украинскому конфликту, в которых Фарадж признал правоту России.

Выступление лидера партии Reform UK было сорвано группой активистов Led by Donkeys, — сообщает британская The Independent. «Политические активисты опустили за его спиной баннер на дистанционном управлении с изображением Владимира Путина», — сообщается в материале газеты. Под портретом президента России была надпись, выражающая симпатию к Найджелу Фараджу от российского лидера.

Британское издание напоминает, что Фарадж неоднократно привлекал к себе внимание из-за комментариев в адрес России и её лидера, которые трактовались в Великобритании как пророссийские. Последним ярким поводом для внимания к Фараджу стала «словесная война с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном». В ней Фарадж, в частности, обвинил Запад в провоцировании конфликта на Украине.

Борис Джонсон обвиняет Фараджа в «защите Путина», сам же правопопулистский британский политик неоднократно подчёркивал, что уважает Путина как сильного политика, но не разделяет его ценностей, указывает The Independent. В контексте конфликта на Украине Фарадж считает «полезным понять, что пошло не так», если на Западе в какой-то момент решат задуматься над мирным урегулированием ситуации.