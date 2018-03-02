На ежегодной пресс-конференции российский президент выглядел полным сил и не боялся отвечать на провокационные вопросы, отметили многие зарубежные издания. Во время встречи с журналистами Путин предупредил, что без него Россию может ждать хаос. Он также объявил, что в президентской гонке будет участвовать как независимый кандидат, и это, по мнению иностранных журналистов, говорит о том, что российский лидер уверен в своей победе.

15 декабря 2017