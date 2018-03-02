-
-
ИноТВ
Мировые СМИ: Запад услышал послание Путина
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию вызвало много противоречивых оценок среди западных журналистов и аналитиков. Не обратив внимания на высказывания президента о внутренних проблемах России, многие стали бить тревогу по поводу «неприкрытой угрозы» новейшими вооружениями, однако другие сошлись во мнении, что Путин хотел продемонстрировать силу страны, чтобы с ней общались на равных.
-
ИноТВ
Мировые СМИ о «кремлёвском списке»: не дамоклов меч, а упущенная возможность
Над российской элитой навис «дамоклов меч» — Минфин США опубликовал длинный список лиц, «приближённых Кремлю». Некоторые зарубежные СМИ увидели в этом реальную угрозу введения против этих людей санкций в будущем. Однако другие журналисты и аналитики обрушились с критикой на американские власти, указав, что список был бездумно скопирован из открытых источников и не несёт никакого смысла.
-
ИноТВ
Новогоднее обращение Владимира Путина
По традиции президент Российской Федерации выступает с праздничным обращением к согражданам и подводит итоги уходящего года. ИноТВ предлагает трансляцию выступления Владимира Путина.
-
ИноТВ
Мировые СМИ о пресс-конференции: Путин переключился на «агитационный режим»
На ежегодной пресс-конференции российский президент выглядел полным сил и не боялся отвечать на провокационные вопросы, отметили многие зарубежные издания. Во время встречи с журналистами Путин предупредил, что без него Россию может ждать хаос. Он также объявил, что в президентской гонке будет участвовать как независимый кандидат, и это, по мнению иностранных журналистов, говорит о том, что российский лидер уверен в своей победе.
-
ИноТВ
Большая пресс-конференция Владимира Путина — прямая трансляция
Президент Российской Федерации проводит ежегодную большую пресс-конференцию. На ней Владимир Путин отвечает на разнообразные вопросы журналистов о ситуации в стране и мире. Наш сайт предлагает прямую трансляцию этого события.
-
ИноТВ
Пхёнчхан без России — мировые СМИ разобрались в «приговоре» МОК
Решение МОК по отстранению России от Олимпийских игр в Пхёнчхане во всём мире восприняли неоднозначно. Некоторые спортсмены и чиновники посчитали такое наказание «суровым, но справедливым», а другие решили, что с Москвой обошлись ещё слишком мягко. Большинство экспертов признают: из-за вердикта МОК Пхёнчхан лишился одного из самых ярких лидеров.
-
ИноТВ
Тихий «бип» для человека, но барабанная дробь для космонавтики — мировые СМИ вспоминают запуск «Спутника-1»
60 лет назад 4 октября 1957 года СССР запустил в космос первый в мире спутник — и США вдруг «потеряли веру в свою неуязвимость», вспоминают иностранные СМИ. Большой шаг в освоении космоса, который вывел холодную войну на новый уровень. Впрочем, проигравших в этой сфере не осталось: без «Спутника-1» и его последователей наша жизнь была бы не такой удобной.
-
ИноТВ
Мировые СМИ: референдум Каталонии — «сепаратистская авантюра» и вызов ЕС
Референдум в Каталонии, экономическом локомотиве Испании, вызвал настоящий переполох в Мадриде, да и по всей Европе. Испугавшись «цепной реакции», многие страны ЕС вспомнили о своих «проблемных» регионах. При этом в самой Испании, где власти жёстко обошлись с жаждущими автономии, ситуация до сих пор остаётся напряжённой.
-
ИноТВ
Мировые СМИ: на учениях «Запад-2017» Россия показала силу и предупредила соседей
Ещё на этапе подготовки совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» наделали на Западе много шума. Многие аналитики решили, что Москва готовится к «вторжению» в Прибалтику или вовсе к полномасштабному конфликту с НАТО. Однако нашлись и те, кто внял гласу разума и обошёлся без паники.
-
ИноТВ
Мировые СМИ: от антироссийских санкций пока досталось больше Трампу
Под давлением подавляющего большинства в конгрессе Дональд Трамп был вынужден подписать законопроект об антироссийских санкциях, который тут же назвал «ущербным». Как отметили многие эксперты, американской политической элите удалось ввести ограничения не столько против Москвы, сколько против собственного президента. При этом новые санкции вносят разлад между США и ЕС, а также внутри самой Европы, а вот на привычную к таким мерам Россию, по мнению многих наблюдателей, уже вряд ли окажут сильное влияние.