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Немецкие СМИ бьют тревогу: генералов бундесвера оказалась легко прослушать
Инцидент с прослушкой генералов бундесвера встревожил немецкие СМИ. В то время как одни пытаются выяснить, является ли просочившаяся запись подлинной, другие в этом уже не сомневаются. Они задаются вопросом, почему переговоры вооружённых сил Германии оказалось так легко прослушать и к каким взрывоопасным последствиям может привести подобная беспечность.
Немецкие СМИ бьют тревогу: генералов бундесвера оказалась легко прослушать
AP

«Министр обороны Писториус столкнулся со взрывоопасным случаем прослушки, связанным с деликатной темой ракет Taurus»,N-TV.

«Четверо высокопоставленных военных бундесвера в течение получаса беседуют на одну из самых политически взрывоопасных тем современности — и запись попадает в интернет. То, что звучит как сказка о разбойниках, похоже, стало реальностью», Business Insider.

«Неприятный сюрприз для бундесвера: российские пропагандисты опубликовали запись взрывоопасного телефонного разговора между четырьмя высокопоставленными немецкими офицерами»,Bild.

«Министр обороны Писториус должен срочно объяснить общественности, насколько аудиозапись консультаций между немецкими военными офицерами о возможных сценариях атаки на Крымский мост является правдой или подделкой», — депутат Севим Дагделен в Berliner Zeitung.

«На первый взгляд, запись может быть подлинной: голоса не звучат явно сфабрикованными, военные кажутся знакомыми друг с другом, а также упоминается огромное количество деталей, касающихся многочисленных внутренних процессов. Источники в бундесвере сообщили ZDF, что считают содержание записей подлинным, но не смогли проверить это с уверенностью».

«Первоначальный внутренний анализ Министерства обороны предполагает, что запись не была сфальсифицирована, и это ставит в затруднительное положение и федерального канцлера Олафа Шольца. Он отверг возможность поставки Taurus на Украину, сославшись на то, что немецкие солдаты нужны на Украине для запуска крылатых ракет. С другой стороны, генералы в записи предполагают, что Украина сможет управлять ими и самостоятельно»,Focus.

«Ни для кого не секрет, что Россия шпионит за Германией. Но теперь прослушке подверглись даже генералы ВВС», RND.

Если переговоры бундесвера так легко прослушать — в нынешней ситуации это катастрофа. «Учитывая взрывоопасный характер тем, в данном случае следовало использовать зашифрованную линию связи»,Der Spiegel.

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