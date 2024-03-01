Bloomberg: Британия подталкивает Германию к отправке Киеву ракет Taurus

15:01 Медведев поручил исключить необоснованные расходы при производстве оружия Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поручил исключить необоснованные расходы при производстве вооружений.

15:00 Деменко: на нападающего «Спартака» Угальде оказывается большое давление из-за его стоимости Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от официального дебюта новичка команды нападающего Манфреда Угальде в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

14:56 Сенатор Цеков назвал циничным обсуждение удара по Крымскому мосту в Германии Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что представители бундесвера обсуждали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.

14:55 Деменко: «Спартаку» стоит подумать о продаже Промеса Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко отреагировал на ситуацию с голландским нападающим красно-белых Квинси Промесом, который не смог вылететь с командой из ОАЭ для подготовки к матчу с «Зенитом» в 19-м туре Российской премьер-лиги и может быть экстрадирован в Нидерланды.

14:53 Прокуратура Нидерландов отказалась от комментариев по экстрадиции Промеса из ОАЭ Прокуратура Нидерландов не располагает информацией о задержании в ОАЭ футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса.

14:50 В Черкасской области Украины начали круглосуточно выдавать повестки Заместитель начальника Черкасского областного территориального центра комплектования (ТЦК), являющегося аналогом военкомата, Роман Скрипник заявил «Украинскому радио», что в Черкасской области Украины начали круглосуточно выдавать повестки.

14:49 Йеллен: действия с российскими активами должны иметь юридическое обоснование Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что любые действия в отношении замороженных российских активов должны иметь чёткое юридическое обоснование.

14:49 В Госдуму внесён проект о бессрочном действии программы материнского капитала В Госдуму внесён законопроект, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной.

14:49 Крамаренко стала абсолютной чемпионкой России по художественной гимнастике Лала Крамаренко завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике.

14:44 В Выборге раскрыли убийство 18-летней давности В следственном отделе по городу Выборгу СУ СК России по Ленинградской области заявили о раскрытии преступления, совершённого 18 лет назад.

14:43 Ректор Финансового университета Прокофьев рассказал о сотрудничестве с вузами Ректор Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Станислав Прокофьев рассказал о сотрудничестве учреждения с другими вузами.

14:43 Левитин назвал решения МОК по российскому спорту нарушением прав человека Помощник президента РФ Игорь Левитин высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) касательно России.

14:42 Ветеринар Гольнева рассказала о популярных породах кошек Ветеринарный врач сети ветклиник «Василёк» Татьяна Гольнева перечислила популярные в настоящее время породы кошек.

14:39 В Германии обсуждали удар по Крымскому мосту ракетами Taurus с Dassault Rafale Представители бундесвера обсуждали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale.

14:36 Шорт-трекист Захаров выразил готовность выступать в нейтральном статусе Олимпийский чемпион Игр-2018 в шорт-треке Руслан Захаров высказал мнение о выступлениях на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

14:36 МО России: средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Белгородской области Средства ПВО России сбили два украинских беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщили в российском Минобороны.

14:35 В обсуждении атаки на Крымский мост участвовал представитель ВВС ФРГ В обсуждении возможной атаки на Крымский мост участвовал начальник отдела операций и учений ВВС Германии Грефе.

14:33 Захарова: гибридная война против России идёт полным ходом Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы офицеров ФРГ атаковать Крымский мост, заявила, что гибридная война против России идёт полным ходом.

14:33 Косачёв — о разговорах в ФРГ про Крымский мост: это прямое участие в конфликте Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что расшифровка разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus, говорит о непосредственном участии Германии в вооружённом конфликте против России.

14:32 Карпов: Промеса задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП Стало известно, по какой причине был задержан нападающий «Спартака» Квинси Промес.

14:29 Песков: Карлсона отличает желание слушать разные точки зрения Выгодным отличием американского журналиста Такера Карлсона от коллег является его желание слушать разные точки зрения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

14:24 Левитин: если декларации МОК нарушат закон РФ, спортсмены не смогут подписать их Помощник президента РФ Игорь Левитин высказался касательно подписания декларации Международного олимпийского комитета (МОК) российскими спортсменами для участия в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже.

14:21 В Минобороны ФРГ отказались комментировать сообщения об ударе по Крымскому мосту В Минобороны ФРГ не стали комментировать сообщения о предполагаемой записи разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту.

14:20 Путин сменил постпреда России при ВТО, назначив на эту должность Николая Платонова Российский лидер Владимир Путин сменил постпреда России при Всемирной торговой организации (ВТО), назначив на эту должность Николая Платонова.

14:19 МО России: за неделю в плен сдались 16 солдат ВСУ За неделю с 24 февраля по 1 марта в российский плен сдались 16 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

14:18 Нагорных: не сомневаюсь, что Дзюба выполнит условия для продления контракта Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о возможном продлении контракта с нападающим железнодорожников Артёмом Дзюбой.

14:16 Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров про Крымский мост Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

14:13 Силы ПВО России уничтожили несколько целей в небе над Белгородской областью Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО России уничтожили несколько целей в небе над Белгородским районом.

14:10 Набиуллина: доля безналичных платежей в России в 2023 году превысила 83,4% Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что доля безналичных платежей в стране в 2023 году превысила 83,4%.

14:04 Журова: мы не можем помочь Промесу, он не гражданин России Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию касательно задержания нападающего «Спартака» Квинси Промеса в аэропорту Дубая.

14:03 В Петербурге открылась выставка телефонов первой половины XX века В Санкт-Петербурге в Музее Владимира Набокова открылась выставка «Телефон. 20 лет Мира. 1918—1938».

14:03 Синоптик Шувалов спрогнозировал до +5 °С в Москве в выходные Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в предстоящие выходные, 2 и 3 марта, в Москве установится комфортная погода, температура воздуха при этом превысит климатическую норму на 2—4 градуса.

14:02 Россия и Белоруссия подписали соглашение об учебно-боевых центрах Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих.

14:02 Песков заявил, что ему неизвестно содержание разговора военных ФРГ о Крымском мосте Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не ознакомился с содержанием аудиосообщения, на котором военные бундесвера обсуждают атаку на Крымский мост.

13:59 Песков разъяснил порядок участия бойцов СВО в кадровой программе «Время героев» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил порядок участия российских военных из зоны специальной военной операции в кадровой программе «Время героев».

13:55 В прокуратуре Амстердама отреагировали на новость о задержании Промеса в аэропорту Дубая В пресс-службе прокуратуры Амстердама высказались о задержании нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

13:52 Александр Стубб вступил в должность президента Финляндии Александр Стубб вступил в должность президента Финляндии. Об этом пишет РИА Новости.

13:49 Палестинские фракции выразили России благодарность за поддержку Палестины Прибывшие в Москву палестинские фракции выразили России благодарность за позицию в поддержку палестинской проблемы.

13:48 В ЦБ заявили о перегреве рынка первичного жилья в России Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор считает, что рынок первичного жилья в стране перегрет.

13:44 Фернандес — о «Зените»: всё увиденное мной — просто космос Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о петербургском клубе.

13:44 В Приморье открылась выставка про Древний Египет В Приморском крае в Объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева открылась выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия».

13:43 МО: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении В Министерстве обороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск Вооружённых сил России за неделю заняли более выгодные рубежи.

13:42 Биолог Алексеева перечислила полезные растения для выращивания на даче Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала, какие полезные растения можно выращивать на своей даче.

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13:42 Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли за неделю более 290 военных Минобороны России сообщило о срыве на Херсонском направлении на этой неделе диверсии украинского спецназа в районе Тендровской косы, ВСУ потеряли более 290 военнослужащих.

13:41 В Башкирии вынесли приговор экс-сотрудницам аэропорта Магнитогорска Абзелиловский районный суд Башкирии осудил двух бывших сотрудниц аэропорта Магнитогорска за мошенничество.

13:41 Синоптики рассказали об итогах зимы в Свердловской области Синоптики Свердловской области поделились итогами зимы в регионе.

13:40 В лесах Подмосковья высадили 11 млн деревьев за десять лет Зампред правительства Московской области Владислав Мурашов заявил, что с 2013 года в регионе высадили почти 11 млн деревьев.

13:38 Путин заявил об отсутствии у России планов размещения ядерного оружия в космосе Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у российской стороны планов размещения ядерного оружия в космосе.