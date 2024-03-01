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Bloomberg: Британия подталкивает Германию к отправке Киеву ракет Taurus

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Британские власти пытаются преодолеть сопротивление Германии и в частном порядке призывают её отправить Киеву ракеты Taurus, сообщает Bloomberg. Как отмечается в статье, высокопоставленные официальные лица Соединённого Королевства неоднократно давали понять, что Украина испытывает острую нужду в этих вооружениях.
Bloomberg: Британия подталкивает Германию к отправке Киеву ракет Taurus
AP
Правительство Великобритании в частном порядке призывает Германию предоставить Киеву ракеты большой дальности Taurus, сообщает Bloomberg.

По данным источников, высокопоставленные официальные лица Британии неоднократно давали понять Германии, что Украина испытывает острую нужду в этих вооружениях.

Чтобы преодолеть сопротивление Берлина, Великобритания даже предложила Германии сделку по обмену, согласно которой Лондон поставит Киеву больше своих собственных ракет Storm Shadow, а Германия затем пополнит запасы Великобритании немецкими ракетами.

Информация об усилиях Британии появилась на фоне того, как Лондон выразил раздражение по поводу заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о тайном участии британских и французских военных в конфликте на Украине.
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Bloomberg США Северная Америка
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