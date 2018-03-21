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Daily Beast
Угнать и уничтожить — Daily Beast предупредил об опасности космических буксиров
Многие компании в разных странах, включая британскую Effective Space, занимаются разработкой «космических буксиров», которые смогут вернуть на место сошедшие с орбиты спутники и убрать космический мусор. Однако у таких полезных разработок есть и другая сторона: с таким же успехом они смогут «угнать, повредить или уничтожить» любой другой аппарат, что, по мнению The Daily Beast, грозит началом войны в космосе.
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Yle
Yle: бутилированную воду люди пьют вместе с микропластиком
Вместе с бутилированной водой в организмы сотен миллионов человек ежедневно попадает множество микрочастиц пластика. Как пишет Yle, в ходе исследования было выяснено, что микрочастицы пластмассы были обнаружены в бутылках каждого из 11 исследованных популярных международных производителей воды.
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Independent
Independent: Маск намерен запустить корабль для полётов на Марс в 2019 году
Глава SpaceX Илон Маск пообещал, что первый межпланетный корабль его компании начнёт совершать «короткие полёты» уже в первой половине будущего года. Конечной целью этой миссии должна стать колонизация Марса, пишет The Independent.
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Daily Express
Daily Express: астрофизик попытался убедить американцев, что земля не плоская
В последнее время в США у теории о том, что Земля на самом деле плоская, становится всё больше сторонников. Чтобы донести до общественности правду, американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон выпустил специальное видео, где он приводит доказательства, что Земля имеет шарообразную форму. По мнению учёного, все проблемы — от системы образования, которая не учит людей мыслить критически.
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Der Spiegel
Der Spiegel: конфликт Сербии и Косово остановил время в Европе на шесть минут
Проблема с энергетическими договорённостями между Сербией и частично признанной Республикой Косово спровоцировала сбой электротехники во всей Европе, сообщает Der Spiegel. Подключённые к электросети часы и будильники отстали от точного времени на шесть минут, рассказывает немецкое издание.
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South China Morning Post
SCMP: Гонконг и Москва совместно подготовят бизнес-элиту Евразии
Пекин проводит беспрецедентную стратегию, направленную на экономическую интеграцию Европы и Азии, в результате чего растёт спрос на подготовленных управленцев, пишет South China Morning Post. Как сообщает издание, обеспечить регион менеджерами взялись Московская школа управления «Сколково» и Гонконгский университет науки и технологии.
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Daily Express
Британский таблоид пугает Европу новой «военной игрушкой» Путина
Минобороны России объявило о предстоящей закупке 12 многофункциональных истребителей Су-57. Как утверждает британское издание Daily Express, демонстрация этого «ужасающего» самолёта заставляет ещё больше опасаться «тотальной войны» с Россией.
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Bloomberg
Обозреватель Bloomberg: для первенства в космосе России не хватает мечтателей
Россия тяжело восприняла известие об успешном запуске ракеты Илона Маска Falcon Heavy, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. Россиян, по его мнению, раздосадовала способность частной американской компании осваивать технические новшества, от которых ещё много лет назад вынуждена была отказаться космическая промышленность России. При этом причина успеха Маска кроется не столько в технологиях и денежных вливаниях, сколько в присущем ему духе мечтателя, которого не хватает российским руководителям космической отрасли, уверен автор статьи.
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Contra Magazin
CM: президентский лимузин возьмёт на буксир российский автопром
Проект «Кортеж» уже несколько лет занимается разработкой линейки современных российских автомобилей на единой модульной платформе — в том числе бронированного президентского лимузина, сообщает австрийский Contra Magazin. Лимузин обещают представить уже после мартовских выборов. Три других автомобиля этой серии будут доступны для свободной продажи.
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Корреспондент
Корреспондент: робот София завис после вопроса об украинской коррупции
Человекоподобный робот София завис после того, как его спросили, что делать с украинской коррупцией. Как передаёт «Корреспондент», у робота произошёл сбой программного обеспечения и нарушилась работа процессора.