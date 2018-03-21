В последнее время в США у теории о том, что Земля на самом деле плоская, становится всё больше сторонников. Чтобы донести до общественности правду, американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон выпустил специальное видео, где он приводит доказательства, что Земля имеет шарообразную форму. По мнению учёного, все проблемы — от системы образования, которая не учит людей мыслить критически.

12 марта 2018