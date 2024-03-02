NTD: компьютерную мышь заменят жесты рук

Для управления компьютерным курсором больше не нужны тачпады или мышки. Как сообщает NTD, на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне представили разработку, благодаря которой для управления курсором нужны лишь жесты рук, «умные часы» и приложение.

Для управления компьютерным курсором больше не нужны тачпады или мышки. Финская компания привезла на Всемирный мобильный конгресс в Барселону свою разработку под названием WowMouse. Она заключается в том, что для управления курсором нужны лишь жесты рук, «умные часы» и приложение.

Само приложение отслеживает движения пальцев пользователя. Оно доступно на часах Google Pixel Watch 2.

ОХТО ПЕНТИКАЙНЕН, глава Doublepoint: Приложение распознаёт, когда ваши пальцы касаются друг друга. После этого оно создаёт вибрацию, которая проходит через сухожилия и улавливается гироскопом умных часов. То есть каждый раз, когда вы соединяете пальцы, датчики в наших умных часах и фитнес-трекерах улавливают серию вибраций.

Ещё одна новинка — сгибаемый смартфон. Его можно носить на запястье в виде браслета, при этом он сохраняет все функции телефона.

МОХАММЕД АБДУЛ ГАФФУР, представитель Motorola: Внешне он выглядит как обычный смартфон. Когда у вас заняты руки, например, во время шоппинга, и вы пытаетесь просмотреть свой список покупок и взять что-нибудь с полки и положить в корзину, то телефон некуда деть, и его можно уронить. А этот можно просто взять и надеть на запястье. И тогда руки будут свободны.

А это «умное кольцо», которое постоянно контролирует жизненные показатели и использует искусственный интеллект, чтобы давать советы по поддержанию здоровья.

САНТЬЯГО ИСКЬЕРДО, представитель Samsung: Это плюс к другим данным, которые можно собрать с помощью «умных часов» или других платформ. Искусственный интеллект помогает объединить все эти данные, а потом дать вам несколько полезных советов по коррекции поведения в повседневной жизни.

В целом многие компании в этом году делают упор на технологии искусственного интеллекта. При этом ряд экспертов утверждает, что они затрагивают многие юридические и этические проблемы.

Дата выхода в эфир 29 февраля 2024 года.