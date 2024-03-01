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AP: американский лунный модуль перестал работать через неделю после неудачной посадки

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Первый за более чем 50 лет американский лунный модуль перестал работать через неделю после неудачного прилунения, сообщает Associated Press. Как отмечается в статье, аппарат завалился при приземлении из-за поломки посадочного шасси.
AP: американский лунный модуль перестал работать через неделю после неудачной посадки
AP

Первый за полвека американский лунный модуль перестал работать через неделю после того, как аппарат при приземлении завалился на бок из-за поломки одной из ног посадочного шасси, сообщает Associated Press.

Модуль Odysseus компании Intuitive Machines продержался дольше, чем ожидала компания, отмечается в статье. У аппарата возникли проблемы со связью и электроснабжением от солнечных батарей.

Конец наступил, когда диспетчеры полёта получили последнюю фотографию с модуля и отправили его компьютеру и энергосистемам команду перейти в режим ожидания. Таким образом посадочный модуль может ещё проснуться через две-три недели, если переживёт очень холодную лунную ночь.

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Associated Press США Северная Америка
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