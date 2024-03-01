AP: американский лунный модуль перестал работать через неделю после неудачной посадки

11:11
Свердловскую область на несколько дней накрыл смог
В Уралгидрометцентре сообщили о смоге, который накрыл Свердловскую область. По данным метеорологов, он рассеется лишь к 5 марта.
11:11
Собянин: более 340 млн поездок совершили по БКЛ метро за первый год работы
Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги первого года работы Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ). По его словам, за это время пассажиры совершили по ней свыше 340 млн поездок.
11:10
Два типа устройств от московского производителя внесены в реестр Минпромторга
Компания из Москвы произвела два типа устройств для безналичной оплаты, которые внесли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.
11:09
Замгенсека НАТО: альянс не видит угрозы того, что Россия применит ядерное оружие
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс не видит неминуемой угрозы применения Россией ядерного оружия.
11:08
Bloomberg: мобилизация ставит под угрозу сельское хозяйство на Украине
Новая волна мобилизации, затрагивающая также фермеров, негативно влияет на сельское хозяйство Украины и, как следствие, на украинскую экономику.
11:08
Экс-форвард «Спартака» Давыдов: очень переживаю за Промеса
Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался о ситуации касательно задержания форварда красно-белых Квинси Промеса.
11:05
Захарова призвала прессу ФРГ задать вопросы Бербок об ударе по Крымскому мосту
Немецкая пресса должна задать вопросы главе МИД Германии Анналене Бербок после появления информации о том, что высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
10:56
Глава управления воспитательной работы СК России посетил в госпитале участников СВО
Начальник управления воспитательной работы СК России Сергей Петров посетил госпиталь для ветеранов войн №2 в Москве, где проходят реабилитацию участники СВО, сообщает ведомство.
10:53
Медведев — об участии в Олимпиаде: если смогу играть, то я 100% буду в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев выразил желание выступить на Олимпийских играх в Париже.
10:47
ЦБ зафиксировал появление несущих риски схем при покупке строящегося жилья
Центробанк России зафиксировал появление новых схем, которые несут риски при покупке строящегося жилья.
10:47
Аршавин считает, что Джикия не нужен «Зениту»
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о защитнике «Спартака» Георгии Джикии.
10:47
Участники проекта «Город заданий» выполнили более 2 млн задач за два года
Москвичи — участники проекта «Город заданий» выполнили более 2 млн задач за два года и получили в общей сложности свыше 360 млн баллов.
10:46
«Известия»: актёра Юрия Яковлева задержали с мефедроном
Актёр Юрий Яковлев задержан в Москве при попытке спрятать пакет с наркотическим веществом.
10:41
Суд приговорил к 4,5 года жителя Петербурга, планировавшего теракт в Ставрополе
Южный окружной военный суд приговорил к четырём годам и шести месяцам колонии жителя Петербурга Александра Журавлёва, который планировал теракт в Ставропольском крае.
10:36
В Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу
Сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях Украины.
10:35
Шаташвили: мама думает, что, когда включает трансляцию, мои команды обязательно терпят поражение
Стритболист Liga Pro Team Шалва Шаташвили рассказал о поддержке семьи на Играх Будущего в Казани.
10:30
Баскетболист Шаташвили считает финал с R10 Team USA украшением Игр Будущего
Стритболист Liga Pro Team Шалва Шаташвили высказался о финальном матче с американской командой R10 Team.
10:30
Синоптик Старков: в выходные дни в Центральной России сохранится комфортная погода
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные.
10:25
Роструд напомнил о трёх выходных на следующей неделе
Роструд напомнил, что россияне на следующей неделе будут отдыхать три дня.
10:24
Старовойт: три села в Курской области остались без света после обстрела ВСУ
В результате удара украинского беспилотника три села в Курской области остались без энергоснабжения. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
10:21
Два человека ранены из-за атаки дрона-камикадзе ВСУ на село в Херсонской области
Два мирных жителя получили ранения в селе Коробки Каховского района Херсонской области из-за атаки дрона-камикадзе ВС Украины.
10:20
Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло более чем на $11 млрд
С начала 2024 года состояние богатейших людей России увеличилось на $11,084 млрд.
10:16
Пименов: для «Спартака» отсутствие Промеса — большая проблема, минус 50% силы команды
Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о ситуации касательно нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
10:09
Симоньян: немецкие военные обсуждали удары по Крымскому мосту
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что на переданной ей аудиозаписи оказались разговоры высокопоставленных немецких военных, которые обсуждали атаку на Крымский мост.
10:06
Отец-одиночка из ЯНАО предстанет перед судом за истязание сына
Жителя Губкинского в Ямало-Ненецком автономном округе будут судить за побои, которые он наносил своему несовершеннолетнему сыну.
10:02
Матыцин: недопустимо, чтобы МОК требовал от россиян осуждения политики государства
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал возможное выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.
09:56
Мали обсуждает с Россией планы по строительству АЭС и солнечных электростанций
Мали обсуждает с Россией строительство двух солнечных электростанций и создание АЭС на территории африканского государства.
09:53
ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух украинских агентов, готовивших теракты
В Крыму задержаны двое украинских агентов, которые готовили теракты на территории полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
09:51
Салихова обвинила руководство «Спартака» в задержании Промеса в Дубае
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации касательно нападающего Квинси Промеса.
09:37
В ДТП в Кашире погибли три человека, ещё двое пострадали
Три человека погибли в результате аварии в подмосковной Кашире.
09:36
Metaratings: Промес всё ещё находится в ОАЭ после задержания
Нападающий «Спартака» Квинси Промес продолжает находиться в ОАЭ после задержания.
09:34
Politico: слова Макрона об отправке военных на Украину лишь нанесли вред Киеву
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских военных на Украину лишь навредили киевскому режиму. Об этом сообщило издание Politico.
09:28
«Анахайм» обменял российского хоккеиста Любушкина в «Торонто»
Российский хоккеист «Анахайма» Илья Любушкин продолжит карьеру в «Торонто Мейпл Лифс».
09:20
Из Аргентины экстрадировали россиянку, похитившую более 150 млн рублей
Бывшего руководителя риелторского агентства Людмилу Авдюхину, похитившую более 150 млн рублей, экстрадировали из Аргентины в Россию.
09:17
Давление США на Турцию по торговле с Россией подрывает энергетическую безопасность
Давление Соединённых Штатов на Турцию по теме торговли с Россией подрывает энергетическую безопасность Анкары. Об этом заявил председатель турецкой партии VATAN («Родина») Догу Перинчек.
09:13
AS: «Барселона» определилась с основным кандидатом на пост главного тренера
Руководство «Барселоны» определилось с основным кандидатом на пост главного тренера.
09:09
Делегация российских предпринимателей приедет в Мали на следующей неделе
Предприниматели из России могут посетить Мали на следующей неделе для обсуждения реализации деловых проектов в стране, сообщил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.
09:02
Павлюченкова вышла в 1/4 финала турнира WTA в Сан-Диего
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал турнира в Сан-Диего.
08:54
«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Сиэтлу» в матче НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» уступил «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:53
Финансовая G20 не согласовала заявление из-за споров по Украине и Газе
Бразилия опубликовала председательское резюме по итогам встречи глав Минфинов G20.
08:42
Сигналы воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля
Сигналы воздушной тревоги звучат на севере Израиля.
08:41
23 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Детройт»
«Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
08:33
Гол Наместникова не спас «Виннипег» от поражения в матче НХЛ с «Далласом»
«Виннипег Джетс» проиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:29
Мали надеется повысить экономические отношения с Россией до уровня политических
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп выразил надежду повысить экономическое сотрудничество с Россией до уровня политических отношений.
08:21
В Москве 1 марта ожидается мокрый снег, дождь, гололедица, туман и до +4 °С
Облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и до +4 °С ожидается в Москве 1 марта, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
08:20
30 сейвова Тарасова не позволили «Коламбусу» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
«Каролина Харрикейнз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:13
В Турции не исключили нехватки валюты из-за платёжных проблем с Россией
В связи с платёжными проблемами с Россией в Турции может начаться нехватка иностранной валюты. Об этом заявил председатель турецкой партии VATAN («Родина») Догу Перинчек.
08:11
Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче НХЛ с «Баффало»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:03
Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» разгромить «Миннесоту» в матче НХЛ
«Нэшвилл Предаторз» на своём льду обыграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:53
Мэр Дзержинска Носков сообщил об уничтожении над городом трёх БПЛА ВСУ
Средства РЭБ подавили атаку трёх БПЛА самолётного типа на территории промзоны Дзержинска Нижегородской области, сообщил глава города Иван Носков.