Politico: глава ЦРУ уверен, что США не нужно бояться «ядерных угроз» Путина Директор ЦРУ Майк Помпео заверил американцев, что им не стоит переживать о новых российских системах вооружения, которые не так давно были представлены Владимиром Путиным. По словам чиновника, его ведомство и Министерство обороны США внимательно следят за потенциальными угрозами, какими бы ни были их источники происхождения, передаёт Politico. 12 марта 2018 Politico

Американский аналитик: путинская Россия стала «киберагрессором», и её пора «наказать» Кремль использует интернет далеко не только для того, чтобы «вмешиваться в выборы»: власти США только за последний месяц обнаружили многочисленные свидетельства, доказывающие, что Россия превратилась в настоящее «государство-преступника» в киберпространстве, пишет на страницах Politico бывший замминистра юстиции США и эксперт по кибербезопасности Джон П. Карлин. Как полагает Карлин, Вашингтону следует совместно с его союзниками дать немедленный и как можно более жёсткий ответ на враждебные действия Москвы, которые «портят интернет». 1 марта 2018 Politico

Картер рассказал Politico, как вернул США «план по противостоянию» России Как только бывший министр обороны США Эштон Картер вступил в свою должность в администрации Барака Обамы, он принял решение о создании «плана по противостоянию» России, подобных которому не было со времён холодной войны. Несмотря на это, ни при Обаме, ни при Трампе Вашингтон так и не дал достойного ответа на действия Москвы, утверждает обозреватель Politico Сьюзан Глассер. 22 февраля 2018 Politico

Politico: защиту американских выборов от России оценили в дополнительные $300 млн Лидеры демократического меньшинства в сенате и палате представителей конгресса США выступили с предложением увеличить финансирование ФБР и Министерства внутренней безопасности для защиты американских промежуточных выборов от российского вмешательства, сообщает Politico. Как отмечает издание, на эти цели предлагают выделить дополнительно $300 млн. 22 февраля 2018 Politico

Politico: военные амбиции Трампа под угрозой из-за ожирения американцев Власти США планируют в ближайшие годы заметно увеличить численность вооружённых сил, но вскоре их ждёт столкновение с «суровой действительностью», пишет Politico. По словам издания, уже сегодня почти три четверти американцев в возрасте от 17 до 24 лет не годны к службе в армии из-за проблем со здоровьем, криминального прошлого или недостатка образования. 21 февраля 2018 Politico

Politico: у Трампа есть ещё один шанс показать серьёзность своих намерений по антироссийским санкциям Администрация Дональда Трампа, опубликовав неуклюже составленный «кремлёвский список», упустила шанс показать, что «российская агрессия — это действительно стратегическая проблема для США», пишет Politico. Однако у Белого дома есть ещё одна возможность показать серьёзность своих намерений по антироссийским санкциям. Американский президент может исправить свой «тактический промах», начав грамотно реализовывать секретную часть доклада Минфина США по ограничительным мерам против Москвы, говорится в материале. 16 февраля 2018 Politico

Politico: сенаторы-демократы требуют от Трампа более жёстких санкций против Москвы Три видных представителя Демократической партии в сенате выступили с резолюцией, призывающей администрацию Дональда Трампа ввести новые антироссийские санкции, пишет Politico. Откладывая наказание Москвы, Белый дом демонстрирует несерьёзное отношение к «угрозам национальной безопасности», считают авторы инициативы. 13 февраля 2018 Politico

Politico: находки Twitter в деле о «русских ботах» пришлись не по душе британским депутатам Британским парламентариям не понравилось, что в рамках расследования «российского вмешательства» в брексит соцсети Twitter удалось обнаружить лишь незначительную активность «русских ботов» в преддверии референдума, пишет Politico. Как отмечает издание, председатель комитета Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмиан Коллинз заявил по этому поводу, что его «инстинкты» подсказывают ему: «российское вмешательство» имело куда большие масштабы. 10 февраля 2018 Politico

Нуланд: волосы встали дыбом, когда мы узнали о начале российского вмешательства После того как «российские хакеры» взломали и опубликовали электронную почту демократов в 2016 году, у сотрудников Госдепа «волосы встали дыбом», заявила бывший официальный представитель американского ведомства Виктория Нуланд. Имея «негативный опыт» после прослушивания российскими спецслужбами её телефонного разговора в Киеве в 2014 году, Нуланд «забила тревогу» и пыталась подтолкнуть Барака Обаму к «более агрессивным ответным мерам», однако не преуспела в этом, пишет Politico. 6 февраля 2018 Politico

Politico: Госдеп отчитал Москву за «поощрение незаконного поведения» КНДР Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт обвинила Россию в неспособности обеспечить выполнение международных санкций против Пхеньяна. По словам американской чиновницы, Россия через свои порты позволяет КНДР «незаконно торговать» своим углём, передаёт Politico. 30 января 2018 Politico