-
-
Sky News
Министр обороны Британии: терпение мира в отношении Путина подходит к концу
Тот факт, что НАТО и ЕС поддержали версию Лондона об отравлении Сергея Скрипаля, шлёт Кремлю «чрезвычайно мощный сигнал», считает министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, тем самым мир даёт понять российским властям, что его терпение на исходе, сообщает Sky News.
-
Le Figaro
Директор парижского Центра анализа терроризма: Франция увязла в «смертельной деликатности»
Директор парижского Центра анализа терроризма Тибо де Монбриаль сожалеет о том, что французские суды не применяют систематически административные и юридические инструменты, которые позволяют изолировать нелегальных иностранных граждан и преступников. Как отмечает де Монбриаль, Франция увязает в своей «смертельной деликатности», пока другие страны, такие как Норвегия, вводят принцип лишения осуждённых за терроризм гражданства и другие меры.
-
Straits Times
Straits Times: власти Малайзии намерены сажать в тюрьму на 10 лет за «фейковые новости»
На рассмотрение парламента Малайзии был передан новый законопроект, согласно которому наказание за распространение недостоверной информации в стране ужесточается. Если парламент одобрит новый закон, то за «фейковые новости» правонарушители могут быть оштрафованы на сумму до $168 000 или заключены в тюрьму на срок до 10 лет, сообщает The Straits Times.
-
CNN
Британский политик: в деле Скрипаля необходимо больше доказательств российской вины
В деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля «всё указывает на Россию», однако для доказательства её вины нужно больше доказательств, заявил бывший министр торговли Великобритании Питер Траскотт. Однажды мир уже ввели в заблуждение, обвинив Саддама Хуссейна в том, что он обладает оружием массового поражения, напомнил политик.
-
NEOPresse
Neopresse: в деле Скрипаля для Запада важны не факты, а дискредитация России
Отказ Великобритании предоставить доказательства того, что за отравлением экс-шпиона Скрипаля стоит Москва, свидетельствует о том, что для Запада важны не факты, а дискредитация России, пишет автор материала Neopresse Пол Крейг Робертс. Это говорит о том, что Запад настроен на конфликт с Россией и готовит своё население к «последствиям», отмечает автор материала.
-
Asia Times
Asia Times: при Трампе США разрушают «либеральный мировой порядок»
Ввиду отказа США при Дональде Трампе играть роль «главного архитектора и защитника либерального мирового порядка» во всём мире наблюдается ослабление демократии и рост популизма, пишет автор материала Asia Times, президент Совета по международным отношения Ричард Хаас. Итогом этого процесса станет то, что мир будет менее свободным, менее процветающим, менее мирным, считает автор.
-
Global Times
Global Times: переизбрание Путина гарантирует укрепление российско-китайских отношений
В новый президентский срок Владимира Путина не стоит ждать изменения внешнеполитического курса Москвы. Она и дальше будет придерживаться жёсткой позиции по отношению к Западу и продолжать «разворот на восток», пишет политолог Дин Сяосин в Global Times. И хотя приоритетом для Кремля станет решение социально-экономических проблем страны, укрепление взаимодействия с Китаем может в этом помочь.
-
Das Erste
Das Erste: немецкие политики критикуют высылку российских дипломатов
У правительства Германии нет никаких конкретных фактов и оснований для высылки российских дипломатов, отмечает корреспондент телеканала Das Erste. Именно поэтому решение Берлина вызывает критику со стороны разных партий, включая социал-демократов. Кроме того, европейская солидарность в данном случае весьма сомнительна, потому что решение выслать российских дипломатов поддержали далеко не все страны ЕС.
-
Sky News
Sky: Москва в шоке от выдворения дипломатов, но постарается извлечь из этого выгоду
Выдворение 60 дипломатов из США, весьма вероятно, стало неприятным сюрпризом для российских властей, считает корреспондент Sky News Джон Спаркс. Тем не менее, по его мнению, Кремль попытается извлечь политическую выгоду из сложившейся ситуации, представив дело так, словно Россия оказалась во вражеском окружении и нуждается в защите.
-
CNN
CNN: США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле
США объявили о высылке 60 российских дипломатов с американской территории и закрытии российского консульства в Сиэтле, сообщает телеканал CNN. Как отмечает корреспондент телеканала Мишель Косински, ответ американской администрации на приписываемое России отравление Сергея Скрипаля в Лондоне оказался более масштабным, чем многие предполагали.