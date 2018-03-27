  • Straits Times

    Straits Times: власти Малайзии намерены сажать в тюрьму на 10 лет за «фейковые новости»

    На рассмотрение парламента Малайзии был передан новый законопроект, согласно которому наказание за распространение недостоверной информации в стране ужесточается. Если парламент одобрит новый закон, то за «фейковые новости» правонарушители могут быть оштрафованы на сумму до $168 000 или заключены в тюрьму на срок до 10 лет, сообщает The Straits Times.

  • CNN

    Британский политик: в деле Скрипаля необходимо больше доказательств российской вины

    В деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля «всё указывает на Россию», однако для доказательства её вины нужно больше доказательств, заявил бывший министр торговли Великобритании Питер Траскотт. Однажды мир уже ввели в заблуждение, обвинив Саддама Хуссейна в том, что он обладает оружием массового поражения, напомнил политик.

  • NEOPresse

    Neopresse: в деле Скрипаля для Запада важны не факты, а дискредитация России

    Отказ Великобритании предоставить доказательства того, что за отравлением экс-шпиона Скрипаля стоит Москва, свидетельствует о том, что для Запада важны не факты, а дискредитация России, пишет автор материала Neopresse Пол Крейг Робертс. Это говорит о том, что Запад настроен на конфликт с Россией и готовит своё население к «последствиям», отмечает автор материала.

  • Asia Times

    Asia Times: при Трампе США разрушают «либеральный мировой порядок»

    Ввиду отказа США при Дональде Трампе играть роль «главного архитектора и защитника либерального мирового порядка» во всём мире наблюдается ослабление демократии и рост популизма, пишет автор материала Asia Times, президент Совета по международным отношения Ричард Хаас. Итогом этого процесса станет то, что мир будет менее свободным, менее процветающим, менее мирным, считает автор.

  • Global Times

    Global Times: переизбрание Путина гарантирует укрепление российско-китайских отношений

    В новый президентский срок Владимира Путина не стоит ждать изменения внешнеполитического курса Москвы. Она и дальше будет придерживаться жёсткой позиции по отношению к Западу и продолжать «разворот на восток», пишет политолог Дин Сяосин в Global Times. И хотя приоритетом для Кремля станет решение социально-экономических проблем страны, укрепление взаимодействия с Китаем может в этом помочь.

  • Das Erste

    Das Erste: немецкие политики критикуют высылку российских дипломатов

    У правительства Германии нет никаких конкретных фактов и оснований для высылки российских дипломатов, отмечает корреспондент телеканала Das Erste. Именно поэтому решение Берлина вызывает критику со стороны разных партий, включая социал-демократов. Кроме того, европейская солидарность в данном случае весьма сомнительна, потому что решение выслать российских дипломатов поддержали далеко не все страны ЕС.

  • Sky News

    Sky: Москва в шоке от выдворения дипломатов, но постарается извлечь из этого выгоду

    Выдворение 60 дипломатов из США, весьма вероятно, стало неприятным сюрпризом для российских властей, считает корреспондент Sky News Джон Спаркс. Тем не менее, по его мнению, Кремль попытается извлечь политическую выгоду из сложившейся ситуации, представив дело так, словно Россия оказалась во вражеском окружении и нуждается в защите.

  • CNN

    CNN: США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле

    США объявили о высылке 60 российских дипломатов с американской территории и закрытии российского консульства в Сиэтле, сообщает телеканал CNN. Как отмечает корреспондент телеканала Мишель Косински, ответ американской администрации на приписываемое России отравление Сергея Скрипаля в Лондоне оказался более масштабным, чем многие предполагали.

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