Fox News: Харрис три года высмеивала планы по ограничению миграции — а теперь врёт об обратном

Оказавшись кандидатом в президенты США, Камала Харрис стала утверждать, что всегда поддерживала двухпартийную инициативу в области иммиграции и выступала за строительство стены на границе. Однако, как заявил в интервью Fox News спикер палаты представителей Майк Джонсон, на самом деле вице-президент называла эту стену антиамериканской, высмеивала её как пустую трату денег и отказала конгрессу в помощи, а теперь лжёт в лицо своему народу.

ВЕДУЩАЯ: С нами на связи спикер палаты представителей Майк Джонсон. Господин Джонсон, всегда рады вас видеть! Первым делом хочется обсудить вопрос границы и разворот на 180 градусов во взглядах Камалы Харрис. Она пытается утверждать, что поддерживала двухпартийную инициативу в области иммиграции, включавшую финансирование строительства стены на границе, но Джеймс Лэнкфорд, который вёл переговоры об этом законопроекте, заявил в общении с Axios следующее:

«Лэнкфорд сказал, что ему удивительно слышать в этом году о всецелой поддержке законопроекта о границе со стороны Харрис. Он сообщил порталу Axios, что в переговорах, которые длились на протяжении месяцев, она не участвовала: «Мы никогда не видели на них кого-либо из канцелярии вице-президента… Всё проходило без неё».

Я решила обсудить это с вами потому, что вы контактируете с президентом Байденом. Не знаю, были ли у вас по этому вопросу встречи с вице-президентом Харрис, но на совещаниях с представителями Белого дома вы ощущали заинтересованную готовность приложить руку к строительству Трамповой стены, о которой там сейчас заявляют?

МАЙК ДЖОНСОН, спикер палаты представителей США: Конечно же нет. Никак нет. Камала Харрис бежит от своего прошлого и лжёт американцам. Правда, задокументированная правда (немалую часть которой вы уже затронули в своём замечательном вступлении) заключается в том, что она всю свою жизнь выступала против идей Трампа по вопросу границы. Она называла эту стену антиамериканской, высмеивала эту инициативу как пустую трату денег, при этом будучи координатором по ситуации на границе. Не будем забывать, что именно она курирует политику открытой границы, что она способствовала её выработке.

Так что пытаться сейчас делать вид, будто она каким-то образом выступает за безопасность на границе – просто смешно. Если бы это было действительно так, то ей следует внести соответствующий законопроект на рассмотрение в сенат и потребовать от Чака Шумера незамедлительно организовать голосование о его принятии. Мы могли бы обеспечить защищённость границы, они могли бы задействовать для этого полномочия исполнительной власти. Но это расходится с её повесткой, и сейчас она обманывает народ.

Дата выхода в эфир 30 августа 2024 года.