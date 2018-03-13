  • Business Insider

    Business Insider: американские танкисты оценили боевые качества «Арматы»

    Россия до сих пор так и не запустила в массовое производство свой новый танк Т-14 на платформе «Армата», пишет Business Insider. Журналист издания решил поговорить с экипажем американского Abrams и выяснить, что же танкисты армии США думают о российском конкуренте.

  • Reuters

    Столтенберг: возросшая агрессия России требует ответа, но не зеркального

    Выступление российского президента Владимира Путина перед Федеральным собранием вызвало обеспокоенность у генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает Reuters. Впрочем, по его словам, это привычная для России модель поведения, на которую и реагирует НАТО.

  • Die Presse

    Die Presse: китайская армия станет «крепкой как камень»

    Китай собирается увеличить свой оборонный бюджет на 8,1%, сообщает Die Presse. При этом американские эксперты убеждены, что официальные цифры занижены и Пекин наращивает вооружение гораздо активнее. США опасаются, что Поднебесная вытеснит их из региона Тихого океана, а позже заявит права на мировое господство.

  • Hill

    Hill: Америке придётся ускориться, чтобы ответить на гиперзвуковую угрозу России

    Соединённые Штаты собираются ускорить темпы разработки гиперзвукового оружия и для этих целей Управлению перспективных исследовательских программ Пентагона в следующем году планируют увеличить бюджет более чем в два раза, сообщает The Hill со ссылкой на директора этого управления Стивена Уокера. Как отмечается в статье, таким образом Вашингтон намерен противодействовать своим конкурентам в этой сфере — России и Китаю.

  • Aftonbladet

    Aftonbladet: шведский Gripen «Сухому» не угроза — в отличие от российской экономики

    Пока Швеция ждёт, когда у неё появится новый истребитель Gripen E, Россия уже применила в Сирии свою новейшую разработку пятого поколения Су-57. Как пишет Aftonbladet, хотя Су-57 значительно лучше, чем Gripen E, однако из-за тяжёлой экономической ситуации неизвестно, сколько Россия сможет позволить себе этих новейших суперистребителей.

  • Daily Sabah

    Daily Sabah: США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400

    США предупредили Турцию о возможном введении санкций против страны в ответ на приобретение ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400, передаёт Daily Sabah. Тем не менее издание отмечает, что в Турции исключают возможность наложения прямых санкций.

  • News.Com.Au

    News.com.au: новейшие Су-57 в Сирии — это странно и опасно

    В сети появилась видеозапись, демонстрирующая прибытие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии двух новейших малозаметных истребителей Су-57, сообщает news.com.au. Эти боевые машины еще не вышли из стадии испытаний. Тем не менее, если факт их переброски подтвердится, это способно существенно обострить ситуацию в регионе, отмечает австралийское издание.

  • Contra Magazin

    Экс-генерал бундесвера предупредил об угрозе случайной ядерной войны

    В эпоху цифровых технологий ядерная война может начаться по чистой случайности, предостерегает экс генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят. Поэтому Запад и Россия должны постоянно модернизировать свои системы безопасности и поддерживать диалог по укреплению доверия в военной сфере, передаёт слова бывшего генерала Contra Magazin.

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