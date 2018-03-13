Российский танк Т-14 «Армата» нельзя назвать революционным, ведь применяющиеся для его создания технологии на самом деле не новы, полагает швейцарский эксперт Штефан Бюлер. Однако он признаёт, что этот танк опережает западные аналоги на три — пять лет и российские военные продемонстрировали прагматизм, представив пусть не идеальный, но вполне боеспособный образец.

13 марта 2018