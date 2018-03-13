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Focus Online
Focus Online: российская «Армата» — это вам не бумажный тигр
Российский танк Т-14 «Армата» нельзя назвать революционным, ведь применяющиеся для его создания технологии на самом деле не новы, полагает швейцарский эксперт Штефан Бюлер. Однако он признаёт, что этот танк опережает западные аналоги на три — пять лет и российские военные продемонстрировали прагматизм, представив пусть не идеальный, но вполне боеспособный образец.
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Daily Star
Видео с испытанием новой российской ракеты навело ужас на Daily Star
Министерство обороны России сообщило об успешном испытании новейшей гиперзвуковой ракеты «Кинжал», сообщает Daily Star. Оборонное ведомство, как отмечает издание, также опубликовало «наводящее ужас видео», на котором запечатлён пуск ракеты.
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Business Insider
Business Insider: американские танкисты оценили боевые качества «Арматы»
Россия до сих пор так и не запустила в массовое производство свой новый танк Т-14 на платформе «Армата», пишет Business Insider. Журналист издания решил поговорить с экипажем американского Abrams и выяснить, что же танкисты армии США думают о российском конкуренте.
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Reuters
Столтенберг: возросшая агрессия России требует ответа, но не зеркального
Выступление российского президента Владимира Путина перед Федеральным собранием вызвало обеспокоенность у генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает Reuters. Впрочем, по его словам, это привычная для России модель поведения, на которую и реагирует НАТО.
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Die Presse
Die Presse: китайская армия станет «крепкой как камень»
Китай собирается увеличить свой оборонный бюджет на 8,1%, сообщает Die Presse. При этом американские эксперты убеждены, что официальные цифры занижены и Пекин наращивает вооружение гораздо активнее. США опасаются, что Поднебесная вытеснит их из региона Тихого океана, а позже заявит права на мировое господство.
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Hill
Hill: Америке придётся ускориться, чтобы ответить на гиперзвуковую угрозу России
Соединённые Штаты собираются ускорить темпы разработки гиперзвукового оружия и для этих целей Управлению перспективных исследовательских программ Пентагона в следующем году планируют увеличить бюджет более чем в два раза, сообщает The Hill со ссылкой на директора этого управления Стивена Уокера. Как отмечается в статье, таким образом Вашингтон намерен противодействовать своим конкурентам в этой сфере — России и Китаю.
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Aftonbladet
Aftonbladet: шведский Gripen «Сухому» не угроза — в отличие от российской экономики
Пока Швеция ждёт, когда у неё появится новый истребитель Gripen E, Россия уже применила в Сирии свою новейшую разработку пятого поколения Су-57. Как пишет Aftonbladet, хотя Су-57 значительно лучше, чем Gripen E, однако из-за тяжёлой экономической ситуации неизвестно, сколько Россия сможет позволить себе этих новейших суперистребителей.
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Daily Sabah
Daily Sabah: США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400
США предупредили Турцию о возможном введении санкций против страны в ответ на приобретение ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400, передаёт Daily Sabah. Тем не менее издание отмечает, что в Турции исключают возможность наложения прямых санкций.
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News.Com.Au
News.com.au: новейшие Су-57 в Сирии — это странно и опасно
В сети появилась видеозапись, демонстрирующая прибытие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии двух новейших малозаметных истребителей Су-57, сообщает news.com.au. Эти боевые машины еще не вышли из стадии испытаний. Тем не менее, если факт их переброски подтвердится, это способно существенно обострить ситуацию в регионе, отмечает австралийское издание.
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Contra Magazin
Экс-генерал бундесвера предупредил об угрозе случайной ядерной войны
В эпоху цифровых технологий ядерная война может начаться по чистой случайности, предостерегает экс генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят. Поэтому Запад и Россия должны постоянно модернизировать свои системы безопасности и поддерживать диалог по укреплению доверия в военной сфере, передаёт слова бывшего генерала Contra Magazin.