Business Insider: французские «Миражи» Украине не помогут
Французский президент Эммануэль Макрон объявил, что его страна предоставит Украине истребители Mirage. Он также добавил, что Париж создаст коалицию для поставок самолётов, которыми ВСУ якобы смогут пользоваться уже к концу года, пишет Business Insider.
По словам издания, Mirage 2000-5, как и его американский аналог F-16, является хорошим истребителем четвёртого поколения, который расширит возможности украинской авиации. Но ни один из этих самолётов не является лучшим вариантом для Киева, учитывая нынешние условия боя.
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