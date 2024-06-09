Business Insider: французские «Миражи» Украине не помогут

Истребители Mirage 2000-5, которые Париж пообещал Киеву, не подходят для боёв на Украине, пишет Business Insider со ссылкой на авиационных экспертов. По их мнению, французские самолёты, как и их американские аналоги F-16, не смогут противостоять мощным российским системам ПВО вблизи линии фронта.

Французский президент Эммануэль Макрон объявил, что его страна предоставит Украине истребители Mirage. Он также добавил, что Париж создаст коалицию для поставок самолётов, которыми ВСУ якобы смогут пользоваться уже к концу года, пишет Business Insider.

По словам издания, Mirage 2000-5, как и его американский аналог F-16, является хорошим истребителем четвёртого поколения, который расширит возможности украинской авиации. Но ни один из этих самолётов не является лучшим вариантом для Киева, учитывая нынешние условия боя.

Тип 2000-5, который Франция пообещала Украине, впервые поднялся в воздух в 1990 году и по сравнению с предыдущими версиями оснащён модернизированной радиолокационной системой. Истребитель может нести ракеты, а также бомбы с лазерным наведением.

Но эффективность Mirage 2000-5 вызывает серьёзные сомнения. В первую очередь потом, что его ракета «воздух-воздух» MICA имеет гораздо меньшую дальность действия, чем варианты AIM-120 AMRAAM, которые Киев мог бы использовать на F-16, рассказал Business Insider эксперт британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк.

Более того, даже AMRAAM уже является «неудовлетворительным» средством борьбы с российскими «воздушными угрозами» вблизи линии фронта. Ведь мощные наземные ракетные комплексы Москвы вынуждают украинские истребители летать на относительно малых высотах, что ограничивает эффективность их ракет, отметил аналитик.

Вдобавок у Украины крайне мало пилотов, которые могут быстро обучиться эксплуатации и обслуживанию такой сложной системы, как истребитель. Многие из них уже тренируются на F-16 на полигонах в Европе и США, подчеркнул Бронк.