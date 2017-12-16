Economist: широкие жесты Японии не находят отклика на Курилах Активные дипломатические усилия Токио по решению «курильского вопроса» всё больше кажутся бесполезными, пишет The Economist. Как констатирует обозреватель издания, Южные Курилы остаются изолированным и бедным регионом, но местные жители не готовы встречать японских инвесторов с распростёртыми объятиями — а российские власти делают всё, чтобы поддержать эту враждебность, не прикладывая при этом особенных усилий для развития островов. 16 декабря 2017 Economist

Economist объяснил, почему сделка по продаже Турции С-400 ещё может пойти прахом Сделкой с Турцией по продаже зенитных комплексов С-400 Владимир Путин, без сомнения, пытается вбить клин между Анкарой и Западом, пишет The Economist. Впрочем, по мнению изданию, несмотря на обнадёживающие заявления сторон, сделка всё ещё может сорваться из-за нежелания российского президента передавать Турции технологические секреты. 2 декабря 2017 Economist

Economist увидел в Путине нового царя России Вытащив Россию из хаоса 1990-х годов и заставив мир снова с ней считаться, Путин получил статус «царя XXI века», пишет The Economist. Однако Путин, по мнению издания, «разделяет слабости царей», и чем сильнее он сегодня, тем «труднее ему будет организовать передачу власти», что может привести к массовым репрессиям, волнениям и беспорядкам. Как напоминает The Economist, «ничто не вечно», и у истории есть «своя трагическая ирония», что и доказала 100 лет назад большевистская революция. 27 октября 2017 Economist

Economist рассказал о победе Литвы над «неприглядным» советским прошлым Economist узнал, как Литва лишила советские памятники былого величия, оставив их зарастать мхом в лесу. Создав вдали от столицы парк советских скульптур «Грутас», в котором также представлены все «зверства советского режима», Литва как бы выразила своё пренебрежение к идеям своего «неприглядного» прошлого, считает журнал. 1 сентября 2017 Economist

Economist напомнил, как Горбачёв «освободил свой народ от лжи» и похоронил СССР The Economist исследовал загадку личности последнего правителя СССР и выяснил, что сподвигло Горбачёва «освободить свой народ от лжи и страха, в которых тот жил 70 лет, и похоронить Советский Союз». 1 сентября 2017 Economist

Economist: в Европе растут опасения, что «Запад-2017» лишь прикрытие для новой российской авантюры Крупнейшие со времени окончания холодной войны российские учения «Запад-2017» всерьёз тревожат страны НАТО, пишет The Economist. Как отмечает издание, в Европе опасаются, что после завершения учений Москва не выведет войска из Белоруссии, укрепив своё влияние в этой стране и создав непосредственную угрозу восточному флангу Североатлантического альянса. 11 августа 2017 Economist

Economist: военная мощь Китая поможет Западу сделать мир безопаснее Западным странам не следует бояться участия Китая в совместных с Россией военно-морских учениях, пишет The Economist. Как отмечает издание, у Москвы с Пекином куда более сложные отношения, чем кажется на первый взгляд. Кроме того, подобные шаги китайской стороны нужно даже приветствовать, поскольку КНР как мировая экономическая держава должна играть более серьёзную роль в обеспечении безопасности на море, от которой зависит торговля во всём мире. 28 июля 2017 Economist

Economist предупредил, чем Трампу грозит союз с Россией Неужели Дональд Трамп будет третьим подряд американским президентом, который хочет наладить отношения с Россией и которого перехитрит Владимир Путин? По мнению The Economist, ни Москве, ни Вашингтону нечего предложить друг другу, поэтому они будут «ужасными» союзниками. Но если так хочется восстановить контакты, то начинать следует с малого, а не надеяться на невозможный союз с Кремлём против Пекина, уверяет издание. 10 февраля 2017 Economist

Economist: Россия разворачивается к Азии, но стремится в Европу Как считает The Economist, разворот России в сторону Азии носит лишь поверхностный характер. Его цель заключается в том, чтобы укрепить позиции Москвы в ее противостоянии с Западом. В реальности же российская сторона все еще стремится в Европу. 25 ноября 2016 Economist

Economist: Будущее России зависит от того, какой Путин победит на выборах Кремль сделал все возможное, чтобы предстоящие парламентские выборы выиграла «Единая Россия», а потому они носят скорее формальный характер, пишет The Economist. Тем не менее издание отмечает, что борьба за будущее России все равно идет. Но не на избирательных пунктах, а в самом Кремле. Технократы пытаются убедить Путина в том, что он «реформатор в душе». И теперь вопрос не в том, выиграет ли Путин выборы в 2018 году, а в том, какое из его «воплощений» одержит верх. 3 июня 2016 Economist