Economist: Россия связывает своё будущее с новыми транспортными коридорами

Москва перенаправила торговые потоки в Азию. Китай и Индия стали её ключевыми партнерами, пишет The Economist. Ударными темпами обновляется инфраструктура, в частности, транспортные магистрали. Однако реализации суперпроектов мешают санкции и нехватка финансирования, отмечает издание.
В ближайшее десятилетие российское государство рассчитывает потратить 70 миллиардов долларов на строительство транспортных магистралей, которые свяжут страну с ключевыми торговыми партнерами в Азии и на Ближнем Востоке, пишет The Economist.
Конфликт на Украине уже перенаправил потоки российских грузов. Страны, не поддержавшие санкции Запада, во главе с Китаем и Индией, восполнили выпавший объем торговли. Но поскольку экспорт в Азию ограничивает фрагментарная инфраструктура на востоке страны, товары нередко приходится доставлять окольными путями — через порты Черного и Балтийского морей и Суэцкий канал. Российские должностные лица обеспокоены перспективой блокады этого маршрута, а также тем, что влияние НАТО на ключевые артерии вроде того же Босфора чревато дополнительными ограничениями. Стремясь нарастить экспорт и уберечь торговые связи от вмешательства, Россия инвестирует во взаимоотношения с более дружественными странами.
Это разительная смена подхода. Российские чиновники еще недавно избегали инфраструктурных связей с Китаем и Ираном, поскольку торговля с Европой считалась достаточно прибыльной. Сдвиги торговых маршрутов изменили их расчеты. Торговля между Россией и Китаем, подстегиваемая спросом на российскую нефть, достигла в прошлом году рекордных 240 миллиардов долларов, увеличившись на две трети с 2021 года. В 2022 году открылся первый железнодорожный мост через реку Амур, естественную границу России с Китаем. Еще один был одобрен в прошлом году. К 2030 году Россия хочет нарастить объемы грузовых перевозок по Северному морскому пути вдоль своего арктического побережья в восточный Китай с 36 до 200 миллионов тонн.
Еще пару лет назад российские компании также сторонились Ирана из страха западных санкций. Теперь две страны-изгоя с удвоенной силой развивают коридор «Север-Юг». В прошлом году Россия согласилась профинансировать иранскую железную дорогу Решт-Астара, недостающий 162-километровый участок западного ответвления коридора, чье строительство застопорилось, хотя и было одобрено почти два десятилетия назад. Путин считает, что после завершения строительства коридор «Север-Юг» значительно разнообразит мировые транспортные потоки, превратив Иран в узел для российских товаров, направляющихся на Ближний Восток, в Азию и дальше. Но главный его трофей — Индия. В отличие от Китая, ее спрос на уголь и нефть, по прогнозам, останется высоким как минимум до 2030 года.
Однако путинским планам грозят серьезные препятствия. Ледяной покров не допустит круглогодичного использования Северного морского пути как минимум до середины века, когда ученые предвидят первую зиму без льда. Коридор «Север-Юг» напрямую зависит от грузовиков, и это ограничивает пропускную способность.
Кроме того, прокладыванию альтернативных маршрутов также мешают санкции. И даже если российские чиновники увеличат пропускную способность новых маршрутов, спрос на товары далеко не гарантирован, пишет издание.
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