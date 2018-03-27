Великобритания

Министр обороны Британии: терпение мира в отношении Путина подходит к концу Тот факт, что НАТО и ЕС поддержали версию Лондона об отравлении Сергея Скрипаля, шлёт Кремлю «чрезвычайно мощный сигнал», считает министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, тем самым мир даёт понять российским властям, что его терпение на исходе, сообщает Sky News. 27 марта 2018 Sky News

Sky: Москва в шоке от выдворения дипломатов, но постарается извлечь из этого выгоду Выдворение 60 дипломатов из США, весьма вероятно, стало неприятным сюрпризом для российских властей, считает корреспондент Sky News Джон Спаркс. Тем не менее, по его мнению, Кремль попытается извлечь политическую выгоду из сложившейся ситуации, представив дело так, словно Россия оказалась во вражеском окружении и нуждается в защите. 26 марта 2018 Sky News

Sky News: Польша и страны Прибалтики «вызвали на ковёр» российских послов Министерства иностранных дел четырёх стран Восточной Европы вызвали российских послов в связи с инцидентом в Солсбери, сообщает Sky News. Как отмечает корреспондент британского телеканала, суть состоявшихся разговоров пока неизвестна, однако подобные шаги похожи на «единую реакцию Евросоюза», о которой мечтал Лондон. 26 марта 2018 Sky News

Sky News: в Кемерове продолжаются поиски — родные и близкие всё ещё ждут В пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли более 50 человек, десятки числятся пропавшими без вести, передаёт Sky News. Причины возгорания пока не называются, на борьбу с огнём в город были стянуты сотни пожарных со всего региона. И хотя из-за дыма и угрозы обвалов спасательные работы продвигаются медленно, поиски выживших продолжаются, отмечает канал. 26 марта 2018 Sky News

Обозреватель Telegraph: Путин и Трамп совершили чудо — они смогли объединить Европу и Британию Лидерам России и США удалось совершить чудо, которое ещё несколько недель назад казалось невообразимым, пишет обозреватель The Daily Telegraph Джанет Дейли. По её мнению, Путин и Трамп смогли объединить Британию и Евросоюз, в отношениях между которыми на смену «едкой горечи» от переговоров по брекситу пришла «братская дружба». 26 марта 2018 Daily Telegraph

BBC: Москва и «Талибан» отвергли обвинения в «сговоре» против США Глава американской армии в Афганистане генерал Джон Николсон обвинил Россию в том, что она подрывает операцию США в регионе, обеспечивая оружием «Талибан». В ответ Москва назвала эти утверждения «пустыми сплетнями», а представитель исламистского движения заявил, что талибы не получают помощь ни от одной из стран, передаёт BBC. 26 марта 2018 BBC

Британский сатирик: аннексия Россией Великобритании «решит» множество проблем В свете последних международных скандалов британский сатирик Джайлс Корен предложил в шутливой манере представить читателям The Times аннексию Соединённого Королевства Россией. По его мнению, большинство современных проблем решатся сами собой, ведь все чужие бизнесмены станут своими, не придётся думать о бойкоте ЧМ по футболу, да и выборы станут предсказуемыми. 26 марта 2018 Times

Independent: от стрелков американским школам предложили защищаться камнями Для защиты от нападений в классах одного из школьных округов штата Пенсильвания установили вёдра с речными камнями, пишет The Independent. По мнению автора идеи, риск столкнуться с вооружёнными камнями учениками и учителями должен отпугнуть потенциальных злоумышленников. 25 марта 2018 Independent

Telegraph рассказала о близкой подруге Скрипаля, которая боится общаться с полицией У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери была близкая подруга, сообщает The Daily Telegraph. Эта «русская женщина», возможно, что-то знает о днях, которые предшествовали нападению на бывшего российского агента. Однако она слишком напугана и не хочет обращаться в полицию, говорится в статье. 25 марта 2018 Daily Telegraph

Sun: Джонсон создаст киберподразделение по борьбе с российскими ботами Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон создаст киберподразделение по борьбе с ботами и фейковыми аккаунтами, которые используются для распространения ложной информации и вмешательства в выборы, сообщает The Sun. Как отмечает издание, ложную информацию по делу Скрипаля публиковали около 2800 аккаунтов-ботов, связанных с Кремлём, и её просмотрели более 7,5 млн британцев. 25 марта 2018 Sun