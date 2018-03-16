Spectator: Путину всё сходит с рук, пока Великобритания нуждается в российском газе Как бы британские власти ни грозили Москве «карательным экономическим ударом», однако на практике их сдерживает зависимость Великобритании от российских энергоресурсов. Почти половину газа британцы получают сейчас через европейские трубопроводы, куда треть ресурсов поступает из России. И поэтому дело в Солсбери скорее всего сойдёт Путину с рук, пишет The Spectator. 16 марта 2018 Spectator

Spectator напоминает: в деле Скрипаля презумпция невиновности распространяется и на Путина К делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля британскому правительству стоит подходить с большой осмотрительностью и не показывать пальцем в сторону России раньше времени, пишет Spectator. Как отмечает журнал, Западу не стоит забывать о презумпции невиновности, которая распространяется и на Владимира Путина. В противном случае, беспочвенные обвинения могут сыграть с Великобританией злую шутку, лишив её сотрудничества с Россией в нужный момент. 8 марта 2018 Spectator

Spectator: для США реальную угрозу представляет не Россия, а Китай Пока в США СМИ вопят по поводу русских и «российского вмешательства», Китай методично расширяет свою сеть влияния, пишет Spectator. И, как отмечается в статье, представители американской политической элиты упускают из виду эту серьёзную многогранную угрозу со стороны Пекина, хотя именно от него исходит реальная опасность. 24 февраля 2018 Spectator

Spectator: Турция рискует получить от США ответ в русском стиле После того как турки сбили российский бомбардировщик, Россия нанесла серьёзный удар по турецкой экономике, особенно по сельскому хозяйству и туризму, пишет The Spectator. В настоящий момент США на фоне резко ухудшившихся отношений с Анкарой демонстрируют готовность поступить таким же образом. 11 октября 2017 Spectator

Spectator: в ООН Трамп предстал в образе воинственного неоконсерватора Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на Генассамблее ООН продемонстрировал, что превратился в «воинственного» лидера, мечтающего о «милитаризованной» Америке, способной решать все вопросы силой, пишет редактор The National Interest Джейкоб Хейлбранн на страницах The Spectator. По мысли журналиста, такая политика в корне неверна и пойдёт только на руку России и Китаю. 20 сентября 2017 Spectator

Spectator: в правительстве Украины коррупция съела даже туалетную бумагу «Малопонятный пейзаж» — так охарактеризовал The Spectator ситуацию, с которой столкнулся новый представитель США на Украине Курт Волкер. И коррупция стала одной из характерных черт этого пейзажа. Коррумпированы не только судьи. В зданиях правительства, которому США собрались поставлять летальное оружие для борьбы с повстанцами, отмечает издание, нет даже туалетной бумаги — копейки, выделенные на неё, и те расхищены. 27 июля 2017 Spectator

Spectator: сегодня Романовы хотят не привилегий, а исторического признания Возродить монархию в её традиционном виде в России невозможно, уверен директор канцелярии главы императорского дома Александр Закатов. В своём интервью The Spectator он отметил, что Романовы стремятся к участию в социальной жизни страны и формальному признанию собственного наследия. 5 мая 2017 Spectator

Spectator: из подарка судьбы Сирия превратилась для Путина в опасную ношу Сирийская кампания позволила Владимиру Путину набрать очки дома и на международной арене, утверждает в статье для Spectator журналист и писатель Оэун Мэтьюз. Однако после авиаудара США по сирийской базе, региональная война утратила для российского лидера свою ценность и стала опасной ловушкой, пишет автор статьи. 12 апреля 2017 Spectator

Spectator: почему нам всем стоит смотреть Russia Today В отличие от американских телеканалов и британского BBC, у RT есть чувство юмора и он не публикует фейковых новостей, считает известный журналист Таки Теодоракопулос. В своей статье для The Spectator он объясняет, почему необходимо смотреть российский телеканал. 23 марта 2017 Spectator

Spectator: стратегия Трампа в отношении России — выжидать и вооружаться Как и при заключении бизнес-сделок, Дональд Трамп в отношениях с Россией ждёт, пока Путин сделает своё предложение, чтобы иметь пространство для манёвра и поставить российского президента в неудобное положение, пишет Spectator. В то же время Трамп говорил о повышении трат на оборону и об усилении ядерного потенциала США. Новый американский президент будет стараться заключать только выгодные для его страны сделки, тем более что по его политике в отношении России в мире будут оценивать силу США. 3 марта 2017 Spectator