Spectator: обсуждать надо не дряхлость Байдена, а его неумение руководить страной

Сегодня все обсуждают когнитивные способности президента и его способность выдержать второй срок. Однако, по мнению The Spectator, руководство Байдена было настолько бездарным, что поставило под удар безопасность страны, её экономическую стабильность и авторитет. Поэтому американским избирателям следует помнить, что рыба гниёт с головы и пришло время полностью менять администрацию.

Сегодня всё внимание общественности сосредоточено на Демократической партии США и панике, которая царит в стане демократов после провального выступления Джо Байдена на теледебатах. Однако шумиха вокруг кандидатуры Байдена и его возможной отставки отвлекла внимание от более значительных провалов его администрации, пишет The Spectator.

Если послушать демократов, создаётся впечатление, что единственной проблемой нынешнего президента является его способность убедить общественность, что он в состоянии работать. Но рыба гниёт с головы и нельзя отрицать, что именно неумелое руководство Байдена ослабило безопасность страны, её экономическую стабильность и международный авторитет.

Одним из самых спорных вопросов остаётся кризис на южной границе Штатов. С момента вступления Байдена в должность количество пересечений границы било один рекорд за другим. А его программа по эффективному обеспечению открытых границ значительно ослабила иммиграционные правоохранительные органы и усугубила кризис.

Беспрецедентный приток нелегалов привёл не только к перегруженности служб и нехватке ресурсов, но и к гуманитарным проблемам. Этот крайне существенный провал политики нынешнего американского лидера имеет серьёзные последствия для государственной и общественной безопасности. Однако всеобщее внимание почему-то обращено на когнитивных способностях президента, удивляется издание.

В области внешней политики одним из самых вопиющих провалов нынешней администрации был хаотичный и непродуманный вывод войск из Афганистана в августе 2021 года. В результате в руки талибов попало американское военное оборудование стоимостью более $7 млрд. А сама операция стала одной из самых унизительных внешнеполитических катастроф в истории США, серьёзно подорвавшая доверие союзников к Вашингтону.

Кроме того, президентство Байдена войдёт в историю как одно из самых коррумпированных. Министерство юстиции США не гнушалось преследовать и подрывать деятельность политических оппонентов в преддверии выборов 2024 года, достаточно вспомнить Дональда Трампа. Такие действия больше похожи на правительство какой-то отсталой банановой республики.

Безусловно, демократы будут продолжать выпячивать грудь, заявляя, что нет никого выше закона. Но для остального мира очевидно, что Байден просто мстит Трампу и другим соперникам, используя для этого расследования, обвинения и другие юридические трюки.

Нельзя забывать и более широкий контекст печальных последствий политики нынешнего главы Белого дома для нации. По мнению издания, Байдену явно не хватит сил и умственных способностей разработать политику управления государством, поэтому главный вопрос заключается в том, кто же на самом деле её разрабатывает и проводит?

Острый пограничный кризис, просчёты во внешней политике, откровенная коррупция, — всё это не может не иметь серьёзных последствий для будущего страны. На фоне происходящего американцы не должны забывать, что в данном случае Байден — лишь второстепенное лицо. В этом смысле неважно, останется ли он кандидатом в президенты или уйдёт в сторону. Только смена администрации на республиканскую сможет изменить вектор развития страны, пишет The Spectator.

В связи с этим избиратели стоят перед решением, которое выходит за рамки теледебатов. Пришло время потребовать не только когнитивной компетентности, но и подотчётности и дальновидности от тех, кто стремится руководить страной. И судя по нынешнему послужному списку, Джо Байден и в этом отношении терпит неудачу.