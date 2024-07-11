Немецкий профессор-невропатолог: да, у Байдена Паркинсон, причём в поздней стадии

Белый дом отрицает болезнь Паркинсона у президента США Джо Байдена. Немецкий университетский профессор-невропатолог Кристоф Кляйншниц уверен, однако, в обратном. В эфире Die Welt он указывает на два типичных признака болезни Паркинсона: «застывшее лицо» (гипомимия) и «замедление двигательных движений» (брадикинезия), которые очевидны у Байдена. Профессор также уверен, что речь не идёт о ранней стадии, а скорее уже о более поздней и, по его мнению, второй срок станет для Байдена слишком серьёзным вызовом.

АЛЕКСАНДЕР ЗИМОН, ведущий телеканала Die Welt: Мы хотим разобраться с этой темой более подробно, и сейчас к нам присоединяется профессор, доктор Кристоф Кляйншниц. Он заведует отделением неврологии университетской больницы в Эссене. Господин профессор, приветствую вас.

КРИСТОФ КЛЯЙНШНИЦ, невропатолог: Прекрасного доброго дня.

АЛЕКСАНДЕР ЗИМОН: Белый дом отрицает, что Джо Байден лечится от болезни Паркинсона или страдает от неё. Бросается в глаза, однако, то, что президент США зачастую очень неуверенно стоит на ногах, а также бывают у него умственные провалы, которые уже тоже происходили перед камерами. Чисто теоретически, будут ли это также признаки для болезни Паркинсона?

КРИСТОФ КЛЯЙНШНИЦ: Да, я думаю, многие видят, что у президента проблемы со здоровьем. И симптомы, которые вы описываете: скованная, сутулая походка, медленная походка, замедление двигательных движений и моторики, но, конечно же, и эта неуверенность при разговоре, тихая речь, и ограничение когнитивных функций, то есть функций памяти, безусловно, это могут быть признаки болезни Паркинсона или родственных заболеваний из группы болезни Паркинсона.

АЛЕКСАНДЕР ЗИМОН: Как ещё проявляется болезнь Паркинсона? Как вообще на ранней стадии распознать, что пациент может быть носителем этого заболевания?

КРИСТОФ КЛЯЙНШНИЦ: Ну на ранней стадии симптомы часто ещё неспецифичны. Люди жалуются на мышечные боли. Вы также больше не можете двигаться. Например, вы уже не так хорошо переворачиваетесь во сне. У вас проблемы с пищеварением. Но затем, по мере прогрессирования заболевания, появляются типичные симптомы болезни Паркинсона.

А именно, дрожь, которую вы не видите столь выраженной у господина президента Байдена, но она и необязательна. Нарушение моторики, то есть замедление двигательных движений, мы называем брадикинезией. А ещё типичное как у президента застывшее лицо — гипомимия. Всё очень типично и свидетельствует о болезни Паркинсона.

АЛЕКСАНДЕР ЗИМОН: Хм, а как обычно реагируют пациенты, когда им ставят такой диагноз? Они его признают? Оставляют ли они тогда свою повседневную профессиональную деятельность? Или есть и пациенты, которые говорят: «я не хочу всего этого замечать, буду продолжать жить как прежде»? Можно ли как-то опознать общую линию поведения?

КРИСТОФ КЛЯЙНШНИЦ: Ну это во многом зависит от стадии заболевания. На ранней стадии болезнь Паркинсона и родственные ей заболевания зачастую можно очень хорошо лечить. Мы называем это «фазой медового месяца». Существуют лекарства от болезни Паркинсона, существуют совершенно новые процедуры, такие как помповая терапия или, например, глубокая стимуляция мозга, и пациенты не обязательно ограничены в повседневной жизни. Также и в профессиональной жизни, и в семье.

Но, к сожалению, такие заболевания, мы называем их нейродегенеративными, прогрессируют. Нервные клетки головного мозга продолжают разрушаться. И чем дольше длится болезнь, тем тяжелее становятся сбои и лекарство уже не может эффективно действовать. И у президента, это нужно сказать, уже точно, не ранняя стадия такого нейродегенеративного заболевания. Скорее более поздняя фаза. И конечно же, к этому добавляется и то, какие профессиональные задачи имеются. И я думаю, что должность президента Соединённых Штатов — это особенный вызов.

Дата выхода в эфир 10 июля 2024 года.