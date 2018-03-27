Neopresse: в деле Скрипаля для Запада важны не факты, а дискредитация России Отказ Великобритании предоставить доказательства того, что за отравлением экс-шпиона Скрипаля стоит Москва, свидетельствует о том, что для Запада важны не факты, а дискредитация России, пишет автор материала Neopresse Пол Крейг Робертс. Это говорит о том, что Запад настроен на конфликт с Россией и готовит своё население к «последствиям», отмечает автор материала. 27 марта 2018 NEOPresse

Das Erste: немецкие политики критикуют высылку российских дипломатов У правительства Германии нет никаких конкретных фактов и оснований для высылки российских дипломатов, отмечает корреспондент телеканала Das Erste. Именно поэтому решение Берлина вызывает критику со стороны разных партий, включая социал-демократов. Кроме того, европейская солидарность в данном случае весьма сомнительна, потому что решение выслать российских дипломатов поддержали далеко не все страны ЕС. 26 марта 2018 Das Erste

DLF: немецкий политик призвал Запад ввести новые санкции против России за Украину, Сирию и «кибервойну» Западу необходимо дать России «чёткий ответ» в связи с «вмешательством Москвы в войну на Украине и в Сирии, аннексию Крыма и кибервойну», заявил экс-глава Фонда Генриха Бёлля Ральф Фюкс. Бойкот России маловероятен, однако российская элита может «очень чувствительно» отреагировать на санкции, подчеркнул политик. 26 марта 2018 Deutschlandfunk

Tagesspiegel: мэр Киева Кличко призвал ужесточить санкции против России Санкции против России должны быть не смягчены, а ужесточены — до тех пор, пока Москва не прекратит свою «агрессивную политику в отношении Украины», заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, Россия пытается сделать «всё, чтобы Украина не добилась успеха и люди остались недовольными». 26 марта 2018 Der Tagesspiegel

Das Erste: в Германии задержали Пучдемона и решают вопрос о его выдаче Испании После выступления Карлеса Пучдемона с докладом в Финляндии власти Испании потребовали его выдачи, однако бывший лидер Каталонии успел покинуть страну. Теперь его задержали в Германии и, вероятно, вскоре передадут Испании, полагает корреспондент немецкого телеканала Das Erste. Там Пучдемону грозит заключение под стражу сроком до 25 лет за организацию восстания, но у такого «драконовского наказания» есть противники даже на испанской стороне. 25 марта 2018 Das Erste

Welt: немецкие демократы против отмены антироссийских санкций Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер не считает уместной отмену санкций в отношении России. В интервью немецкой газете Die Welt он дистанцировался от требований вице-председателя СвДП Вольфганга Кубики о снятии штрафных мер с Москвы и призвал страны НАТО быть готовыми к наращиванию вооружений в ответ на развитие российской военной техники. 25 марта 2018 Die Welt

DLF: посол Украины попросил ЕС забыть «абсурдную идею» и не предавать Украину Идея вице-президента ФРГ сделать первый шаг навстречу Москве в вопросе западных санкций «абсурдна и опасна для европейской безопасности», заявил в интервью Deutschlandfunk посол Украины в Германии Андрей Мельник. Если ЕС отменит штрафные меры, то это будет предательством и ударом ножом в спину украинцам — «жертвам агрессии России», констатировал дипломат. 25 марта 2018 Deutschlandfunk

Die Welt: премьер Болгарии с теплом вспомнил о холодной войне — раньше были хоть какие-то правила Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов опасается, что на следующей неделе конфликт с Россией из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля серьёзно обострится. Он считает, что многие страны ЕС отзовут своих послов. В мире сложилась более «жёсткая ситуация, чем в годы холодной войны», передаёт его слова Die Welt. 24 марта 2018 Die Welt

Bild: ссора с Россией вновь сдружила Брюссель и Лондон Несмотря на глубокий разлад между странами ЕС, на саммите в Брюсселе европейские политики смогли выработать единую позицию по многим вопросам, пишет Bild. Они сообща осудили Москву за «причастность» к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля, а также выступили единым фронтом в торговом конфликте с Вашингтоном. 24 марта 2018 Bild

FAZ: нервы немецких компаний на пределе из-за «вечной борьбы» с Москвой В Германии многие предприниматели, которые «заметно пострадали» от антироссийских санкций, надеются на скорое улучшение отношений между ЕС и Россией после переизбрания Владимира Путина, пишет Frankfurter Allgemeine. «Вечная борьба» Запада с Москвой элементарно «раздражает» немецкий бизнес, констатирует автор статьи Юлия Лёр. 24 марта 2018 Frankfurter Allgemeine