Минобороны Германии: Россию нужно привлечь к расследованию отравления в Солсбери Для преодоления кризиса, возникшего из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, необходимо проявить международную солидарность по отношению к Великобритании, а также провести расследование случившегося, заявила в интервью ZDF глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Также она призвала Россию внести свою лепту в выяснение обстоятельств дела. 15 марта 2018 ZDF

ZDF: ООН сочла сирийскую войну постыдным провалом мировой политики Семь лет войны в Сирии — постыдное свидетельство краха международной политики, считают в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Сейчас особо ожесточённые бои идут в районе Восточной Гуты. Их интенсивность снизилась благодаря усилиям России, обеспечивающим ежедневное прекращение огня на пять часов, однако международные организации жалуются, что этого времени недостаточно для доставки гуманитарных грузов, сообщается на сайте немецкого телеканала ZDF. 10 марта 2018 ZDF

Глава Мюнхенской конференции: в Сирии ЕС расписался в своём политическом банкротстве Кроме «добрых слов», ЕС не внёс практически никакого вклада в урегулирование сирийского кризиса, заявил в интервью ZDF председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. По его словам, Европа так и останется «внешнеполитическим карликом», если не будет выступать единым фронтом. 28 февраля 2018 ZDF

ZDF: сердце у сербов славянское, а карманы — европейские В политическом плане Балканы — это «минное поле», сообщает ZDF. Особенно напряжённая ситуация сложилась в Сербии, оказавшейся между двух фронтов: Россией и Евросоюзом. И хотя сердце у сербов всё ещё славянское, в карманах у них появляется всё больше европейских денег, отмечает немецкий канал. 27 февраля 2018 ZDF

ZDF заподозрил паралимпийский комитет в тайной сделке с Россией Международный паралимпийский комитет, как и его олимпийский аналог, разрешил спортсменам из России выступать в качестве нейтральных спортсменов. Обе структуры можно заподозрить в том, что они пошли на сделку: наказать Россию, но не слишком жёстко, чтобы не возникло угрозы бойкота, полагает немецкий телеканал ZDF. 30 января 2018 ZDF

ZDF: Турция и Асад лишили переговоры в Сочи благоприятного настроя Предстоящие мирные переговоры по Сирии в Сочи не дают повода для оптимизма, пишет ZDF. Пользующийся поддержкой Москвы Башар Асад «не настроен идти на компромиссы», а Турция проводит военную операцию на севере страны. Сирийская оппозиция и курды полностью отказались от участия в конгрессе, что сократило общее число участников. 29 января 2018 ZDF

ZDF: иностранным журналистам россияне говорят о своей стране только хорошее Владимир Путин хочет сделать Россию единой и сильной, и многие россияне действительно его в этом поддерживают и отзываются о президенте с восхищением, сообщается на сайте немецкого телеканала ZDF. Однако многие задумываются, какие ответы давать в беседе с иностранными журналистами, а после стараются говорить только о хорошем, даже если его в их жизни не так много, отмечает Бритта Хильперт, проделавшая путь от Москвы до Владивостока. 5 января 2018 ZDF

ZDF: решение о поставках оружия на Украину Трамп принял не по своей воле Решение о поставках американского оружия на Украину глава Белого дома Дональд Трамп принял под давлением со стороны Министерства обороны и Совета национальной безопасности, сообщает ZDF. Как полагает корреспондент немецкого телеканала Инес Трамс, президент США пошёл на поводу у обстоятельств, чтобы не казаться слишком дружелюбным по отношению к Путину. 25 декабря 2017 ZDF

Глава МИД Германии: правила устанавливает Трамп, и для Европы это плохо В спорных ситуациях правила устанавливает не мировое сообщество, а Дональд Трамп, заключающий сделки то с одними, то с другими партнёрами, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в эфире телеканала ZDF. В результате возникает атмосфера неуверенности и переход от многополярного мира G20 или G8 к формату G2, что плохо для Европы, предостерёг дипломат. 11 ноября 2017 ZDF

ZDF: в день рождения критические возгласы Путину не помешают В субботу российский президент Владимир Путин планирует отпраздновать своё 65-летие, сообщает ZDF. Глава Кремля может быть доволен результатами своего 17-летнего правления в России, ведь он до сих пор пользуется большой популярностью среди народа. При этом с теми, кто против его власти, в стране особо не «церемонятся», отмечает немецкий канал. 7 октября 2017 ZDF