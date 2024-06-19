ZDF: Европа не должна сбрасывать со счетов заявления Трампа о НАТО

Дональд Трамп давно говорит о том, что не хочет защищать от России страны НАТО, не выполняющие своих финансовых обязательств перед альянсом. Как отметил в интервью ZDF военный историк из Потсдама Зенке Нейтцель, было бы неосмотрительно сбрасывать такие заявления со счетов, считая их просто предвыборной риторикой: Европе нужно крепко стоять на ногах в военном отношении — но пока этого не видно.

Дональд Трамп умеет провоцировать — и шокировать, отмечает немецкий телеканал ZDF. На данный момент он делает это заявлениями в сторону НАТО. Во время одного из предвыборных выступлений кандидат в президенты США заявил, что не хочет защищать от России страны НАТО, не выполняющие свои финансовые обязательства.

В течение многих лет страны НАТО ставили перед собой неофициальную цель — тратить на оборону два процента от своего валового внутреннего продукта. На совместной встрече в Вильнюсе в прошлом году члены альянса подтвердили этот план и обязались ежегодно выделять на оборону «постоянно не менее двух процентов» своего ВВП. В результате конфликта на Украине правительство Германии хочет вновь достичь двухпроцентного показателя в 2024 году — впервые за 30 лет.

Это не первый раз, когда Трамп угрожает странам НАТО тем, что не хочет им помогать. Его критика в адрес стран, которые не выполняют двухпроцентный показатель, также хорошо известна. Подобные заявления звучали как в ходе его предвыборной кампании, так и во время президентства. Тем не менее, «было бы неосмотрительно сбрасывать со счетов подобные заявления, считая их просто предвыборной риторикой», предупреждает военный историк из Потсдама Зенке Нейтцель.

Трудно предсказать, как возможный второй срок президентства Трампа может отразиться на натовских обязательствах США, ведь экс-президент непредсказуем в своих действиях. «Некоторые аналитики считают, что Дональд Трамп был бы даже лучше для сдерживания, потому что его действия настолько непредсказуемы», — считает Нейтцель. Однако Европе в любом случае нужно готовиться к тому, чтобы самой крепко стоять на ногах. Прежде всего, она должна значительно расширить свои военные возможности — но пока признаков этого мало.