WSJ: недоверие американской глубинки аукнется Байдену на выборах

Недовольство избирателей сельских районов США может стать преградой на пути переизбрания Джо Байдена. Местные жители с подозрением относятся к демократам и считают, что при действующей администрации их страна движется в неверном направлении, пишет The Wall Street Journal.

Демократическая партия теряет сельских избирателей. И это является особенно серьёзной проблемой для кампании по переизбранию президента Джо Байдена в Северной Каролине, пишет The Wall Street Journal.

По словам издания, жители «самого аграрного из американских штатов» не доверяют политическому и экономическому курсу действующей администрации. Многие из них считают, что демократы либо не понимают, либо не хотят понимать их точку зрения.

Схожие настроения наблюдаются в других сельских районах колеблющихся штатов, где, согласно опросу WSJ, 62% готовы отдать свой голос Дональду Трампу. Местные избиратели считают, что США движутся в неверном направлении, дела в экономике идут плохо, а проблема с иммиграцией не решается.

Республиканцы уже давно обладают электоральным преимуществом в сельских общинах, но многие из этих районов растут не так быстро, как крупные города, которые стали оплотами демократов. Дональд Трамп преодолел этот демографический недостаток, повысив явку своей партии в американской глубинке, отмечает издание.

Более того, представительница республиканцев в округе Уилсон, Северная Каролина, Кристи Файл уверена, что рост цен на бензин и продукты склонит чашу весов в пользу экс-президента в ноябре. «Ужасно, когда приходится решать, что покупать: чипсы или буханку хлеба», — посетовала она.

Байдену же не приходится рассчитывать в Северной Каролине даже на поддержку темнокожих американцев. Они всё чаще предпочитают голосовать за Трампа и республиканцев или вообще не ходить на выборы, подчёркивает WSJ.