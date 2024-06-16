WXYZ-TV: Трамп заявил, что покончит с бесконечными выплатами Киеву ещё до того, как займёт Белый дом

Всякий раз, когда Зеленский приезжает в Соединённые Штаты, он уезжает с $60 млрд, — об этом, как передаёт WXYZ-TV, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп. Бывший американский лидер пообещал разобраться с бесконечными выделениями денег Киеву сразу после победы на президентских выборах и ещё до того, как он официально займёт Белый дом.

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: Я думаю, что Зеленский — это, возможно, величайший торговец среди всех когда-либо живших политиков. Всякий раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов.



И он мне нравится. Знаете, во время первой аферы с импичментом он был очень хорош. Он сказал: «Нет, президент (Трамп. — ИноТВ) мне вообще не угрожал». А он мог бы стать образцовым примером, заявив: «Мне угрожали». Верно, Мэтт? Он мог бы такое сказать.



И он мне нравится. Но он величайший торговец всех времён. Он приезжает… И вот в чём вся прелесть. Всего четырьмя днями ранее он уезжает c 60 миллиардами. Он возвращается на родину и объявляет, что ему нужны ещё 60 миллиардов. И так без конца. И так без конца. Я с этим разберусь ещё до того, как займу Белый дом. Я разберусь с этим, будучи ещё избранным президентом. Мне нужно это остановить.



Дата публикации 16 июня 2024 года.