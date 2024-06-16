WXYZ-TV: Трамп заявил, что покончит с бесконечными выплатами Киеву ещё до того, как займёт Белый дом

10:29
Эриксен — об остановке сердца на Евро-2020: я не зацикливаюсь на этом
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал о своём состоянии перед матчем первого тура чемпионата Европы —
2024 с командой Словении.
10:26
ТАСС: взявшие в заложники сотрудников УИС в Ростове-на-Дону требуют транспорт
Заключённые СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватившие в заложники сотрудников УИС, требуют предоставить им транспорт.
10:21
Воздушная тревога объявлена в трёх областях Украины
Воздушная тревога объявлена в трёх областях на северо-востоке Украины.
10:16
«Флорида» проиграла матч финала КС со счётом 1:8 во второй раз в своей истории
«Флорида Пантерз» разгромно уступил «Эдмонтон Ойлерз» в четвёртом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
10:12
МО: артиллерия пресекла перегруппировку ВСУ на Каховском направлении
ВС России обеспечивают контроль островной зоны Днепра на Каховском направлении, артиллерия не допустила перегруппировки войск противника.
10:07
Макдэвид побил бомбардирский рекорд Малкина в плей-офф НХЛ
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился уникальным достижением в четвёртом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».
10:00
В Якутске задержали рейс более чем на 12 часов из-за неисправности самолёта
В Якутске задержали рейс на 12 часов 40 минут из-за технической неисправности самолёта.
09:50
Тарасенко стал четвёртым россиянином в истории НХЛ с пятью и более голами в финалах КС
Российский нападающий «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко отметился забитой шайбой в четвёртом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
09:49
Медведев назвал сюрреализмом конференцию по Украине в Швейцарии
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал проходящую в Швейцарии конференцию по Украине «чистейшим сюрреализмом».
09:37
Макдэвид повторил достижение 41-летней давности для финалов Кубка Стэнли
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился новым достижением в четвёртом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флорида Пантерз».
09:35
Движение транспорта ограничено в Ростове-на-Дону на прилегающих к СИЗО №1 улицах
Движение транспорта ограничено в центре Ростова-на-Дону на прилегающих к СИЗО №1 улицах.
09:26
Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростовскую область
Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН выехала в Ростовскую область после информации про захват заложников в местном СИЗО.
09:25
Семшов: Албания сама себя испугалась в матче с Италией
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил игру Албании в матче первого тура чемпионата Европы — 2024 с Италией.
09:23
В ДНР в результате атаки ВСУ погиб корреспондент Никита Цицаги
Корреспондент Никита Цицаги погиб в селе Никольском в Донецкой Народной Республике в результате атаки ВСУ.
09:17
Президент Финляндии призвал Китай повлиять на Путина в конфликте с Украиной
Китай может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
09:11
Дэвис нокаутировал Мартина и защитил чемпионский титул WBA
Чемпионом WBA в лёгком весе американец Джервонта Дэвис одержал победу над соотечественником Фрэнком Мартином в главном событии вечера бокса в Лас‑Вегасе (США).
09:04
Заключённые СИЗО-1 ФСИН по Ростовской области взяли в заложники двух сотрудников
Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников.
08:53
NYT: поддержка Китаем России в контексте конфликта с Украиной может вырасти
Сотрудники администрации президента США высказывают мнение, что поддержка Китаем России в контексте украинского конфликта может вырасти.
08:52
Отцы шестерых игроков Евро-2024 уже выступали на чемпионате Европы
Отцы шестерых футболистов чемпионата Европы 2024 года в Германии ранее принимали участие в этом турнире.
08:39
Военкор RT Мартовалиева показала кадры из медпункта на Артёмовском направлении
Военный корреспондент RT Юлия Мартовалиева показала кадры из медпункта рядом с передовой на Артёмовском направлении.
08:38
Аршавин считает, что Родри должны были удалять в матче с Хорватией
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал спорный эпизод в матче первого тура чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Хорватии.
08:26
Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил медиков с профессиональным праздником — Днём медицинского работника.
08:23
«Эдмонтон» установил рекорд НХЛ всех времён, разгромив «Флориду» в финале КС
«Эдмонтон Ойлерз» отметился уникальным достижением после победы над «Флорида Пантерз» в четвёртом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:16
Times of Israel: полиция задержала 12 человек на протестах в Тель-Авиве
Полиция задержала 12 человек на антиправительственных протестах в Тель-Авиве.
08:15
«Эдмонтон» разгромил «Флориду» со счётом 8:1 в четвёртом матче финала Кубка Стэнли
«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в четвёртом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:03
ЦАХАЛ заявил о введении ежедневной тактической паузы в боях на юге Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении в гуманитарных целях ежедневной тактической паузы в военных действиях на юге Газы с 08:00 до 19:00.
07:54
Зеленский: «план действий» по итогам саммита в Швейцарии передадут России
Принятый по итогам проходящего в Швейцарии саммита по Украине «план действий» будет передан России перед второй конференцией. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский.
07:45
Медведчук: всё большее число стран будут признавать нелегитимность Зеленского
Нелегитимность Владимира Зеленского — бесспорный и очевидный факт, который будут признавать всё большее число стран.
07:26
Израильская армия сообщила о гибели семи военных в секторе Газа
Семеро военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в ходе боестолкновений с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
07:03
В Тель-Авиве семьи заложников-россиян призвали Израиль к сделке с ХАМАС
Семьи заложников-россиян и родственники других похищенных израильтян, которых более восьми месяцев удерживают в секторе Газа, обратились к властям Израиля с призывом немедленно заключить сделку с палестинским движением ХАМАС.
06:47
Медведчук: Запад не позволит Киеву пойти на мирные инициативы Путина
Запад, мечтающий о поражении России, не позволит Киеву начать мирные переговоры после предложения российского лидера Владимира Путина по завершению украинского конфликта.
06:26
В Хабаровске загорелось кафе
Пожар произошёл на территории рынка в Хабаровске, где загорелась кухня кафе. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, персонал и посетители заведения смогли самостоятельно выбраться на улицу до прибытия спасателей.
06:14
Медики извлекли из тела раненого военного неразорвавшийся боеприпас
Военные медики группировки российских войск «Запад» извлекли из бедра раненого военнослужащего неразорвавшийся боеприпас.
06:00
В России придумали чат-бот для беременных с функцией психологической поддержки
Команда студентов из Марийского государственного университета придумала чат-бот для будущих мам с функцией психологической помощи. Об этом RT сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
05:48
Британские ВМС сообщили о новом нападении на корабль у берегов Йемена
Новое нападение на судно произошло у побережья Йемена. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
05:38
Куренков отметил героический труд медиков МЧС России в новых регионах
Медицинские специалисты МЧС России выполняют героическую работу в новых регионах страны. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков.
05:30
Подготовка к школьному выпускному обойдётся россиянам в сумму до 19 тысяч рублей
Аналитики подсчитали стоимость выпускного для школьников в 2024 году. В индекс вошли: праздничный стол, наряд для юноши и девушки, украшения, букет и фотоальбом. RT ознакомился с результатами исследования.
05:20
Президент Кубы посетил корабли ВМФ России в порту Гаваны
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетил российские корабли в порту Гаваны и поприветствовал в республике «друзей из России».
05:09
Доцент Моисеев: льготников с 1 июля освободят от комиссии при оплате ЖКХ
Многих граждан России с 1 июля освободят от комиссий, взимаемых банками при перечислении платы за жилищно-коммунальные услуги.
05:00
Россиян предупредили, что опасность укуса клеща сохраняется в июне и июле
Россиянам дали советы, как обезопасить себя в сезон активности клещей. RT ознакомился с рекомендациями.
04:36
ЧП с дроном США MQ-4C могло произойти из-за удара молнии
Беспилотный летательный аппарат ВМС США MQ-4C, занимавшийся разведкой у Крыма и подавший сигнал бедствия, мог попасть под удар молнии.
04:21
Медведчук: Рада не пойдёт наперекор Зеленскому по предложениям Путина
Депутаты Верховной рады не пойдут навстречу инициативам президента России Владимира Путина наперекор линии Владимира Зеленского.
04:12
Вице-президент США покинула швейцарский саммит по Украине до его завершения
Вице-президент США Камала Харрис покинула проходящий в Швейцарии саммит по Украине, не дожидаясь его окончания.
04:04
Пострадавшую в аварии в Благовещенске перевели из реанимации в травматологию
Женщину, пострадавшую в результате аварии в Благовещенске, перевели из реанимационного отделения в травматологическое.
03:43
Путин поздравил российских медработников с профессиональным праздником
Медицинские работники 16 июня отмечают свой профессиональный праздник в России. С этим событием их поздравил глава государства Владимир Путин.
03:34
Стубб заявил, что Россия «вторглась» в Финляндию во время Второй мировой войны
Россия «вторглась» в Финляндию во время Второй мировой войны. С таким утверждением выступил президент республики Александр Стубб.
03:15
Белый дом не стал обещать выполнение соглашения с Киевом при новом президенте
Соглашение Соединённых Штатов с Украиной в области безопасности «не высечено в камне», его выполнение при смене главы Белого дома не гарантировано. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
03:06
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Тверской улице в Москве
Авария произошла на Тверской улице в Москве, где столкнулись сразу несколько автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.
02:42
Сунак: мир на Украине должен быть установлен на приемлемых для Киева условиях
Установление «прочного мира» на Украине должно происходить на приемлемых для Киева условиях. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
02:30
Медведчук: Украину может ждать череда референдумов о воссоединении с Россией
Отказ Киева от предложений российского лидера Владимира Путина может спровоцировать новую череду референдумов о воссоединении Украины с Россией.