Mediaite: Трамп обвинил Байдена в поддержке терроризма

Выступая во Флориде, Дональд Трамп, как пишет Mediaite, «безосновательно» обвинил Джо Байдена в «материальной поддержке терроризма». В частности, экс-президент США отметил, что при нынешней администрации, только по официальным данным, количество пересечений американской границы людьми, внесёнными в список террористов, увеличилось на 3000%.

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на свой 78-й день рождения в штате Флорида, обвинил главу Белого дома Джо Байдена в поддержке терроризма, пишет Mediaite.



«В дополнение ко всем своим прочим хорошо задокументированным преступлениям, жуликоватый Джо Байден теперь также виновен в оказании материальной поддержки терроризму. При Байдене количество пересечений нашей границы людьми, внесёнными в список террористов, увеличилось на 3000 процентов. 3000 процентов! И это только данные пограничного патруля. Наша страна будет расплачиваться за это в течение многих, многих лет. Произошло нечто ужасное», — заявил он.



Издание называет эти обвинения Трампа безосновательными.



В статье при этом отмечается, что американское законодательство запрещает «сознательно оказывать материальную поддержку иностранной террористической организации, которая признана таковой госсекретарём США».