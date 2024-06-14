Hill: Трамп «эпично» разнёс помощь Киеву в американском конгрессе

На встрече с конгрессменами-республиканцами на Капитолийском холме экс-президент США Дональд Трамп подверг жёсткой критике выделенную Вашингтоном помощью Киеву, сообщает The Hill со ссылкой на конгрессмена Мэтта Гетца. Причём последний отметил, что эта критика прозвучала в присутствии спикера Майка Джонсона, при котором как раз и был одобрен пакет помощи Украине.
Конгрессмен Мэтт Гетц сообщил, что во время встречи с республиканцами палаты представителей экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал недавнее выделение Киеву $61 млрд, одобренное при спикере-республиканце Майке Джонсоне, пишет The Hill.
«Трамп жёстко критикует украинскую помощь на глазах у спикера Джонсона, — это так эпично», — написал Гетц.
Кроме того, экс-президент США продемонстрировал свою незаинтересованность в предоставлении Украине дополнительной поддержки.
По словам конгрессмена, Трамп, в частности, заявил, что США должны «платить нашим войскам» вместо того, чтобы отправлять миллиарды долларов на Украину.
Как отмечает издание, эта встреча с конгрессменами стала первым визитом Трампа на Капитолийский холм с момента штурма конгресса 6 января 2021 года.
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