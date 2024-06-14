Hill: Трамп «эпично» разнёс помощь Киеву в американском конгрессе

13:44 Путин: в предложении о переговорах с Украиной идёт речь о прекращении конфликта Президент России Владимир Путин заявил, что предложения по переговорам с Украиной подразумевают полное прекращение конфликта, а не его заморозку.

13:40 В РЖД заявили, что у каждого животного в поезде будет билет В РЖД заявили, что делают обязательным оформление билета для всех перевозимых в поездах животных. Как сообщил замгендиректора компании Иван Колесников, также будет введена мини-инструкция для пассажиров с питомцами.

13:38 ВКС России нанесли удар по понтонной переправе в Харьковской области ВКС России нанесли удар по понтонной переправе через Печенежское водохранилище в районе Старого Салтова в Харьковской области, видео поражения объекта опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

13:38 Навка не смогла купить билет на своё же шоу Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что не смогла купить билет на своё шоу в Сочи.

13:33 Горелкин: блогеров с миллионом подписчиков можно принудительно приравнять к СМИ Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин рассказал о вариантах регулирования ситуации с блогерами.

13:26 Секретарь Совбеза Армении посетит конференцию по Украине в Швейцарии Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян посетит Швейцарию для участия в конференции по Украине.

13:26 Путин назвал Верховную раду легитимным органом власти на Украине Верховная рада — легитимный орган власти на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД.

13:25 Путин: для переговоров Украина должна вывести войска из Донбасса и Новороссии Украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры, заявил президент Владимир Путин.

13:23 Оргкомитет ОИ-2024 потребовал у компании с 30-летней историей сменить название Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже вынуждает французскую компанию Les Olympiades сменить название.

13:21 Финские пограничники подозревают российские самолёты в «нарушении границы» Финские пограничники утверждают, что российские самолёты 10 июня якобы залетели на территорию Финляндии. Как уже подчеркнуло ранее Министерство обороны РФ, все полёты российской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

13:19 Путин назвал вооружённый путч источником власти киевского режима Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявил, что источником власти киевского режима является вооружённый путч.

13:18 В холдинге News Media назначили новых гендиректоров Life, Mash и «Mash Регионы» В холдинге News Media назначили новых генеральных директоров Life, Mash и «Mash Регионы».

13:13 Представители омбудсменов России и Украины встретились на границе Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о встрече российских представителей с представителями украинского омбудсмена на границе Белгородской и Сумской областей.

13:10 Ефимова получила нейтральный статус Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания.

13:07 Путин: действия либеральных элит США противоречат интересам американского народа Попытки правящих в США либерально-глобалистских элит сохранить свой имперский статус всё больше истощают страну и вступают в противоречие с подлинными интересами американского народа, заявил президент России Владимир Путин.

13:04 Путин заявил о попытке Запада подвести идеологию под расчленение России Западные элиты пытаются подвести идеологическую основу под расчленение России, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

12:58 Путин: пора сворачивать военное присутствие внешних держав в Евразии В Евразии пора сворачивать военное присутствие «внешних держав», для этого нужно будет выстроить надёжную систему безопасности в регионе, считает президент России Владимир Путин.

12:55 Путин заявил, что последствия украинского кризиса отзываются по всей планете Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявил, что последствия украинского кризиса отзываются по всей планете.

12:50 Степанова приняла участие в челлендже с демонстрацией ягодиц Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поучаствовала в челлендже с демонстрацией ягодиц.

12:47 «Ъ»: экс-сотрудника «Радуги» обвинили в удалении папки с важными данными Бывший сотрудник предприятия «Радуга», которое занимается производством ракет, стал фигурантом дела о «неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру». Газета «Коммерсантъ» пишет, что подозреваемый удалил с компьютера папку под названием «Хлам», в которой, как считает следствие, была важная информация.

12:41 Путин: НАТО пытается надавить на страны, развитие которых собирается сдержать НАТО пытается оказывать давление на те страны, развитие которых собирается сдерживать, в том числе на Россию, заявил российский президент Владимир Путин.

12:38 Загитова и Ягудин стали амбассадорами раздельного сбора отходов в России Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алина Загитова и Алексей Ягудин стали амбассадорами раздельного сбора отходов.

12:37 Путин: Россия видит растущий интерес стран к формату БРИКС Президент России Владимир Путин считает, что БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов.

12:29 ФОМ: большая часть населения России доверяет президенту Большая часть граждан России (82%) скорее хорошо оценивают работу президента Владимира Путина, ему доверяют 81% населения, следует из результатов опроса ФОМ.

12:28 Путин заявил, что из-за стремительных изменений в мире «как прежде» уже не будет В мире происходят стремительные изменения, и как раньше уже не будет, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД России.

12:26 Путин поблагодарил МИД за работу в интересах страны и народа Российский президент Владимир Путин поблагодарил МИД за работу в интересах страны и её народа.

12:22 Алискеров заменит Чимаева в бою с Уиттакером Российский боец Икрам Алискеров проведёт поединок с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC.

12:22 ОАК официально опровергла сообщения о пожаре в ОКБ Сухого Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) официально опровергла сообщения о пожаре на территории ОКБ Сухого.

12:21 Путин назначил Зайцева послом России в Албании Президент России Владимир Путин назначил Алексея Зайцева послом в Албании.

12:10 Гербольдт выступила против возвращения сальто в фигурное катание Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) о разрешении исполнять сальто на соревнованиях.

12:08 В США начали расследование из-за «голландского шага» летевшего в Окленд Boeing Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что пассажирский самолёт Boeing 737 MAX 8 столкнулся с эффектом «голландского шага». Инцидент произошёл 25 мая во время рейса в Окленд в Калифорнии.

12:08 СК установит всех причастных к смерти оператора Кожина при обстреле Горловки Следственный комитет России установит всех причастных к смерти оператора Валерия Кожина при обстреле Горловки.

12:06 Синоптик ожидает сильные ливни в Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил в беседе с RT, что 14 и 15 июня в Дагестане действует штормовое предупреждение. По его словам, ожидаются ливни в сочетании с грозами, градом, усилением ветра до 20 м/с.

12:03 Шойгу заявил о массированной выверенной атаке на армию и население России На армию, силовые структуры и население России идёт выверенная, проплаченная информационная атака, заявил секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу.

11:59 Политолог Фельдман назвал аморфной главную идею соглашения между США и Украиной Опрошенные RT политологи прокомментировали информацию о том, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по гарантиям безопасности, которое включает планы по расширению обмена разведданными.

11:52 Глава Астрахани Полумордвинов подал в отставку Глава Астрахани Олег Полумордвинов сообщил о своём решении покинуть пост.

11:51 Радимов: шотландцы абсолютно никакие, Германия — фаворит матча открытия на Евро Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча открытия чемпионата Европы 2024 года между сборными Германии и Шотландии.

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11:29 Синхронист Мальцев выиграл вторую золотую награду на Играх БРИКС Синхронист Александр Мальцев стал победителем произвольной программы соло на Играх стран БРИКС в Казани.

11:24 Суд оштрафовал Слепакова за нарушение закона об иноагентах Таганский суд Москвы оштрафовал комика и музыканта Семёна Слепакова* из-за нарушения закона об иноагентах.

11:23 Оппозиция Молдавии инициировала процедуру отставки спикера парламента Гросу Молдавская парламентская группа Victorie («Победа») инициировала процедуру отставки спикера парламента Игоря Гросу, его обвиняют в незаконных действиях на своём посту, которые нарушают положения Конституции и регламента парламента.

11:20 Наёмник: в «Грузинском легионе» поддерживают Саакашвили Боевики «Грузинского национального легиона»*, который воюет на стороне ВСУ, поддерживают бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, наёмники получали финансирование от его партии, сообщил на допросе один из пойманных боевиков.

11:16 Захарова: Польша рассматривает западную Украину частью своего государства Польша считает западную часть Украины частью своего государства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

11:13 Источник: Мастеркову выписали из больницы и посоветовали обратиться к онкологу Двукратную олимпийскую чемпионку по лёгкой атлетике Светлану Мастеркову выписали из больницы.

11:12 Путин обсудит с руководством МИД России главные вопросы, включая Украину Президент России Владимир Путин обсудит с руководством МИД все главные вопросы на повестке дня, включая Украину, заявил помощник российского государственного лидера по международным делам Юрий Ушаков.

11:06 Боевик «Грузинского легиона»: нас обучали инструкторы из НАТО Наёмников «Грузинского легиона»* на Украине тренировали инструкторы из стран НАТО и Новой Зеландии. Об этом рассказал на допросе член легиона. Видео с его рассказом опубликовала ФСБ.