Hill: Трамп и саудовский принц обсудят, как заставить Россию «заплатить» На встрече президента США с наследным принцем Саудовской Аравии центральной темой станет поиск совместных способов «вынудить Россию заплатить» за её действия на Ближнем Востоке, пишет The Hill со ссылкой на представителя Белого дома. По словам чиновника, Дональд Трамп намерен обратить внимание на то, что Москва поддерживает сирийское правительство и препятствует наказанию Ирана, который подозревают в вооружении йеменских повстанцев. 20 марта 2018 Hill

Американская журналистка: Клинтон была ужасным кандидатом — бездействие Обамы тут ни при чём Хиллари Клинтон потерпела бы поражение на выборах, даже если бы бывший президент США Барак Обама отреагировал на сообщения о планах России повлиять на американские выборы, пишет американская журналистка Кати Павлич в The Hill. По её мнению, Трамп победил закономерно, так как приложил для этого значительно больше усилий. 9 марта 2018 Hill

Hill: Америке придётся ускориться, чтобы ответить на гиперзвуковую угрозу России Соединённые Штаты собираются ускорить темпы разработки гиперзвукового оружия и для этих целей Управлению перспективных исследовательских программ Пентагона в следующем году планируют увеличить бюджет более чем в два раза, сообщает The Hill со ссылкой на директора этого управления Стивена Уокера. Как отмечается в статье, таким образом Вашингтон намерен противодействовать своим конкурентам в этой сфере — России и Китаю. 2 марта 2018 Hill

Hill: Сандерс раскритиковал Клинтон за то, что позволила русским «расколоть» демократов Команда Хиллари Клинтон не уделила должного внимания попыткам Москвы «посеять раздор» среди демократов во время выборов в США, считает сенатор Берни Сандерс. При этом, по словам политика, он сам неоднократно предупреждал свою соперницу по предвыборной гонке о «странной активности» в социальных сетях, передаёт The Hill. 23 февраля 2018 Hill

Hill: Северная Корея возглавила рейтинг врагов США Большая часть жителей США считают главным врагом своей страны Северную Корею, сообщает The Hill со ссылкой на данные опроса Института Гэллапа. При этом по отношению к России такой точки зрения придерживаются 19% опрошенных. 21 февраля 2018 Hill

Hill: Минфин США «активно работает» над новыми антироссийскими санкциями Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа планирует ввести новые санкции против России в ответ на вмешательство страны в президентские выборы в 2016 году, сообщает The Hill. По словам Мнучина, новые антироссийские санкции «уже на подходе». 15 февраля 2018 Hill

Обозреватель Hill: Трамп противостоит России, как любой другой президент-республиканец Расследование в отношении «русского сговора» Трампа длится уже почти год. Но если верить, что Путин и Трамп договорились об «услуге за услугу», то почему тогда все действия Трампа наносят ущерб России, задаётся вопросом американский профессор экономики и колумнист The Hill Франк Р. Гантер. По его мнению, либо «властный лидер России был обставлен бывшей телезвездой», либо — что более вероятно — Трамп просто делает то, что обычно делают президенты-республиканцы: «поддерживает энергетическую промышленность и противостоит России». 9 февраля 2018 Hill

Hill: Трамп отказался от новых санкций против Москвы к недовольству ястребов Администрация Трампа решила повременить с введением ограничительных мер, которые призваны лишить Россию доходов от продажи военного и разведывательного оборудования, пишет The Hill. Это решение наверняка возмутит демократов и вашингтонских ястребов, призывающих администрацию Трампа усилить давление на Москву, полагает издание. 31 января 2018 Hill

Hill: «русская угроза» заставила шведов вспомнить о гражданской обороне Возвращаясь к планам времён холодной войны, Швеция намерена выпустить брошюры по гражданской обороне на случай военного конфликта между НАТО и Москвой, пишет The Hill. При этом Стокгольм не одинок: Литва распространяет аналогичные брошюры, а Финляндия создала центр для отражения российской гибридной войны, добавляет издание. 21 января 2018 Hill

Hill: список «фейковых СМИ» по версии Трампа возглавили The New York Times, ABC News и CNN Дональд Трамп объявил победителей «премии фейковых новостей»: в список вошли такие американские СМИ, как CNN, ABC News, The New York Times и The Washington Post, пишет The Hill. Как отмечает издание, эти каналы и газеты неоднократно сообщали неверные сведения о действиях американского президента, после чего им не раз приходилось приносить извинения и править или удалять свои материалы. 18 января 2018 Hill