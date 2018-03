Hill: список «фейковых СМИ» по версии Трампа возглавили The New York Times, ABC News и CNN

Дональд Трамп объявил победителей «премии фейковых новостей»: в список вошли такие американские СМИ, как CNN, ABC News, The New York Times и The Washington Post, пишет The Hill. Как отмечает издание, эти каналы и газеты неоднократно сообщали неверные сведения о действиях американского президента, после чего им не раз приходилось приносить извинения и править или удалять свои материалы.