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Hill: «порочная практика» — Байден рассказал, как однажды мальчик показал ему средний палец

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После недавнего покушения на его соперника Дональда Трампа американский президент решил осудить агрессивную политическую риторику. В новом телеинтервью он поведал, как во время поездок по сельской местности ему встречались плакаты с надписями «К чёрту Байдена», а один мальчик даже показал главе Белого дома средний палец, пишет The Hill.
Hill: «порочная практика» — Байден рассказал, как однажды мальчик показал ему средний палец
AP

В свежем интервью NBC Джо Байден рассуждал о накалённой политической риторике на фоне недавнего покушения на Дональда Трампа. В качестве примера президент США поделился собственным опытом, рассказав о том, как во время турне по стране ребёнок показал ему непристойный жест, сообщает The Hill.

«Я никогда не видел ситуации, когда вы проезжаете через определённые сельские районы, и у люди там выставляют таблички... большие таблички в поддержку Трампа... с надписью «К чёрту Байдена», а маленький мальчик стоит там, показывая средний палец», — заявил глава Белого дома. «Я имею в виду, что это просто подстрекательские и порочные вещи», — добавил он.
 
Его заявления прозвучали всего через два дня после того, как стрелок-одиночка попытался убить Трампа на митинге в Пенсильвании, повредив экс-президенту ухо. Законодатели призвали смягчить политическую риторику после этого инцидента, напоминает издание.
 
Интервью Байдена также должно было продемонстрировать демократам, что он всё ещё готов исполнять свои обязанности, несмотря на рост опасений по поводу его возраста и психического здоровья. Некоторые однопартийцы призвали его снять свою кандидатуру, но президент продолжает настаивать на своём и не отказывается от участия в выборах, обращает внимание The Hill.
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источник
Hill США Северная Америка
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выборы Джо Байден Дональд Трамп интервью покушение президентские выборы пропаганда США
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