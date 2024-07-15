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Politico: «он в седле» — союзники Трампа заявляют о бодром настрое экс-президента в преддверии съезда республиканцев

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Союзники Трампа, общавшиеся с ним после покушения, говорят о бодром настрое экс-президента в преддверии национального съезда Республиканской партии, сообщает Politico. «Он в седле», — так прокомментировал состояние бывшего главы Белого дома ведущий Fox News Лоуренс Джонс после разговора с Трампом.
Politico: «он в седле» — союзники Трампа заявляют о бодром настрое экс-президента в преддверии съезда республиканцев
AP

После покушения бывший президент пообщался с руководителями штатов, политиками и даже журналистами, демонстрируя свою непреклонность, пишет Politico.

У экс-главы Белого дома состоялись телефонные разговоры как минимум с семью людьми, в том числе с президентом Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Союзники Трампа заявляют о том, что он находится в бодром настроении в преддверии съезда республиканцев в Милуоки. 

«Можно было бы подумать, что он упадёт духом, — сказал ведущий Fox News Лоуренс Джонс, который пообщался с Трампом ещё в воскресенье утром. — Он в седле. Он в радостном возбуждении».
 
Люди, работающие на предвыборный штаб Трампа, говорят, что по его указанию они движутся вперёд полным ходом.

«Наш босс ведёт за собой, — сказал один из сотрудников его штаба. — Он задал тон, и его посыл — «Давайте вернёмся к делу и победим».
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источник
Politico США Северная Америка
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