Сатирическое издание The Onion рассказало о «дюжинах других стран», которые вмешались в президентские выборы в США и теперь негодуют из-за того, что вся слава досталась России. Оказывается, шутит The Onion, Лаос потратил миллионы на создание сложной бот-сети и украл электронные письма штаба Хиллари Клинтон, Гамбия послала в США своего тайного агента — Джилл Штайн, а Германия поколебала веру американцев в их политические институты.

11 марта 2018