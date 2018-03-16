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Comedy Central
Comedy Central: Путина загоняют в угол, а он только смеётся
Когда Лондон обвинил Москву в убийстве бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, Путин даже не стал отвлекаться от сельского хозяйства, чтобы выступить с опровержением, удивляется Comedy Central. По мнению телеведущего, после прихода Трампа в Белый дом российский президент стал вести себя «гораздо нахальнее».
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Daily Telegraph
Колумнист Telegraph нашёл сексизм в фонетическом алфавите НАТО
Колумнист The Daily Telegraph Оливер Притчетт считает, что «необходимо что-то делать с международным радиотелефонным фонетическим алфавитом», использующимся в радиосвязи при передаче написания сложных для восприятия на слух слов. По его мнению, этот алфавит, который также называют «фонетическим алфавитом НАТО», «возмутительно непристоен» и закрепляет сексизм.
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Onion
Onion: в выборы США вмешивались многие, а вся слава досталась России
Сатирическое издание The Onion рассказало о «дюжинах других стран», которые вмешались в президентские выборы в США и теперь негодуют из-за того, что вся слава досталась России. Оказывается, шутит The Onion, Лаос потратил миллионы на создание сложной бот-сети и украл электронные письма штаба Хиллари Клинтон, Гамбия послала в США своего тайного агента — Джилл Штайн, а Германия поколебала веру американцев в их политические институты.
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Euronews
Euronews: прощаясь с мясом перед постом, португальцы не забыли посмеяться над политиками
В центре карнавального шествия, которое проходит в португальском Торриш-Ведраше накануне длительного поста, были огромные куклы, изображающие мировых лидеров в карикатурном обличье. Ангела Меркель «примерила» здесь роль русалки, а лидеры России и Северной Кореи вдруг оказались очень похожими друг на друга, передаёт Euronews.
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France info
France info: россиянин дорисовывает себя на задних обложках дисков мировых звёзд
Игорь Липчанский из России придумывает, что могло бы быть изображено на задней обложке дисков мировых звёзд, дорисовывает себя с помощью Photoshop и выкладывает работы на свою страницу в Instagram. Как отмечает журналист France info, идеи у него зачастую смешные и необычные.
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Fox News
Fox News: ФБР становится инструментом борьбы с политической оппозицией
Новые опубликованные фрагменты переписки агентов ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж заставляют усомниться в «российском расследовании» и ставят ФБР в неловкое положение, отмечает Fox News. Как заявил в эфире телеканала канадский консервативный публицист Марк Стайн, тот факт, что дискредитировашие себя агенты до сих пор не были уволены, свидетельствует о том, что ФБР становится инструментом политического преследования оппозиции.
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Daily Mail
Daily Mail: конгрессмен Шифф так и не дождался от российских пранкеров фото голого Трампа
Российским пранкерам Лексусу и Вовану удалось разыграть высокопоставленного демократа Адама Шиффа, который участвует в расследовании возможных «связей» штаба Трампа с Москвой. Шутники в образе спикера украинского парламента пообещали предоставить политику подтверждение того, что у Владимира Путина есть компромат на американского президента, пишет Daily Mail. И, как стало известно британскому изданию, после звонка представители американского конгрессмена пытались получить обещанные «секретные» сведения.
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Asia Times
Призрак Ришелье рассказал Asia Times, как обойти Россию и Китай на Ближнем Востоке
Малыми силами, но большим количеством жертв и ещё большей хитростью кардинал Ришелье в своё время привёл Францию к процветанию и оставил своё имя в истории. Американский экономист и эссеист, а также обозреватель Asia Times Дэвид Пол Гольдман представил, какие советы сегодня бы мог дать США «гений Тридцатилетней войны», чтобы помочь Америке удержать власть на Ближнем Востоке.
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CBS Sports
CBS подсказал, как спастись от саранчи и других «казней египетских» на ЧМ-2018
Если уж российские власти опасаются нашествия саранчи на футбольные поля в период проведения чемпионата мира по футболу, не ровён час, за одной ветхозаветной угрозой последуют все остальные, считает CBS Sports. В своём «Гиде по выживанию на ЧМ-2018» канал рассказал, что делать в огненный град, и посоветовал болельщикам «оставить первенцев дома».
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CNN
CNN: на «Грэмми» Клинтон потроллила Трампа за любовь к фастфуду
Среди известных музыкантов в шутливом ролике ведущих «Грэмми», посвящённом Дональду Трампу, неожиданно появилась Хиллари Клинтон, сообщает CNN. Герои зарисовки проходили «прослушивание» на роль того, кто зачитает нашумевшую книгу о новой администрации «Огонь и ярость» и посоревнуется за «Грэмми» в следующем году. Отрывок о любви Трампа к «Макдональдс» принёс Клинтон победу.