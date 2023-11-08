Babylon Bee: Зеленский отменил выборы, чтобы сосредоточиться на борьбе за демократию
Владимир Зеленский призвал немедленно отменить на Украине президентские выборы. Как пишет сатирический сайт The Babylon Bee, это необходимо для того, чтобы он мог сосредоточить все свои усилия на защите украинской демократии.
«Мы должны остановить демократию, чтобы спасти демократию, — заявил Зеленский на еженедельном телемарафоне по сбору средств. — Если мы допустим, чтобы демократия помешала нашей борьбе за демократию, мы рискуем потерять нашу демократию. И миллиарды сладких-пресладких американских долларов. И мою суперяхту в Дубае тоже... Так о чём это я бишь? Ах да, пришло время отменить выборы, чтобы я оставался президентом на неопределённый срок».
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