Babylon Bee: Зеленский отменил выборы, чтобы сосредоточиться на борьбе за демократию

Ради защиты демократии Зеленский решил отменить президентские выборы на Украине, пишет сатирический сайт The Babylon Bee. Авторы заметки отмечают, что в администрации Байдена этот шаг безоговорочно поддержали и даже задумались о том, чтобы повторить его и в Америке.

Владимир Зеленский призвал немедленно отменить на Украине президентские выборы. Как пишет сатирический сайт The Babylon Bee, это необходимо для того, чтобы он мог сосредоточить все свои усилия на защите украинской демократии.

«Мы должны остановить демократию, чтобы спасти демократию, — заявил Зеленский на еженедельном телемарафоне по сбору средств. — Если мы допустим, чтобы демократия помешала нашей борьбе за демократию, мы рискуем потерять нашу демократию. И миллиарды сладких-пресладких американских долларов. И мою суперяхту в Дубае тоже... Так о чём это я бишь? Ах да, пришло время отменить выборы, чтобы я оставался президентом на неопределённый срок».

Источники говорят, продолжает портал, что Зеленский «наверняка возобновит демократический процесс на Украине, как только конфликт закончится, а это займёт от трёх лет до полувека».

«Зеленский — образец добродетели и безупречного морального лидерства, не запятнавший себя и тенью коррупции, — заявил представитель Госдепартамента. — Мы всецело ему доверяем».

Издание иронизирует, что «на момент сдачи номера в печать администрация Байдена безоговорочно поддержала данный шаг Зеленского, при этом некоторые представители администрации задумались о том, чтобы повторить его и в Америке».