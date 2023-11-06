NYT: опросы показали, как сильно ухудшилось отношение к Байдену в США

Судя по данным последних опросов общественного мнения, в пяти из шести штатов, от голосов которых будет зависеть переизбрание Байдена, готовы скорее поддержать Трампа. Учитывая, что рейтинг Трампа остался таким же, как когда он проиграл выборы, получается, что опросы показывают, каким слабым стал Байден в глазах американцев, делает вывод The New York Times.

Когда Джо Байден баллотировался на пост президента четыре года назад, он шёл как кандидат, способный победить Дональда Трампа. Но сейчас, похоже, от его прежней силы мало что осталось, пишет The New York Times. Как показали последние опросы общественного мнения в США, в пяти из шести штатов, чьи голоса будут решающими на выборах президента в 2024 году, Трамп превосходит Байдена. Речь идёт о штатах Пенсильвания, Аризона, Джорджия, Невада и Мичиган.

По словам экспертов, такие результаты скорее отражают слабость Байдена, чем силу Трампа. По их оценке, Трамп держится примерно на том же уровне рейтинга, как и когда он проиграл выборы. А вот в случае Байдена, если три года назад его ценили за то, что он представлял альтернативу Трампу, то теперь «отношение к нему стало решительно негативным».

Вместо этого избирателей беспокоит то, как Байден управляет экономикой, и его возраст. Более 70% избирателей сказали, что согласны с утверждением, что Байден «слишком стар, чтобы быть эффективным президентом». Перед прошлыми выборами таковых было около 30%.

До выборов остаётся год, и расстановка сил ещё может измениться. Опросы показывают, что избиратели сейчас не вовлечены в предвыборную гонку, не удовлетворены и не имеют пристрастий к кандидатам. И это может спровоцировать потенциально нестабильную кампанию. Автор статьи отмечает, что в прошлом были случаи, когда на этом этапе предвыборной гонки действующие президенты отставали, но затем могли сплотить своих сторонников.

«Опросы показывают, что путь Байдена будет непростым», — пишет The New York Times. 49% избирателей в этих колеблющихся штатах говорят, что практически ни при каких условиях не станут поддерживать Байдена.