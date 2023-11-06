The New York Post: раскол демократов по войне на Ближнем Востоке может стоить Байдену переизбрания

Война Израиля с ХАМАС привела к разногласиям в Демократической партии, что грозит Джо Байдену проигрышем на президентских выборах, рассказывает The New York Post. В то время как президент и старшее поколение поддерживают операцию в секторе Газа, молодые прогрессисты призывают к немедленному прекращению огня и обвиняют Байдена в «пособничестве геноциду».

Внутренние разногласия демократов по ближневосточному конфликту грозят расколоть партию накануне президентских выборов, пишет The New York Post. Левые в национальном комитете и Государственном департаменте настойчиво призывают к прекращению огня и возмущаются «безнравственной» поддержкой массового убийства палестинцев.

По словам чиновников, предвыборная кампания будет долгой и изнурительной. Президент Джо Байден ещё сильнее осложнит положение демократов: он выступает лишь за «приостановку» боевых действий и продолжает помогать Израилю. Как сообщает The Huffington Post, в пятницу свыше 50 сотрудников национального комитета (15%) написали открытое письмо, требуя от лидеров партии оказать давление на Байдена, чтобы он призвал к немедленному прекращению огня.

Как объясняет The New York Post, разногласия возникли в основном между молодыми пропалестинскими прогрессистами и их старшими коллегами, которые поддерживают Израиль. В 1968 году похожая ситуация в разгар войны во Вьетнаме стоила президенту Линдону Джонсону переизбрания. Один из сотрудников Госдепа неоднократно обрушивался с критикой на президента в соцсетях, обвиняя его в «пособничестве геноциду».