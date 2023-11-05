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Hill: американцы опасаются, что США втянут в войну на Ближнем Востоке

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Подавляющее большинство американцев обеспокоено возможным участием США в войне между Израилем и ХАМАС, пишет The Hill со ссылкой на новый опрос. Почти три четверти респондентов поддерживают отправку гуманитарной помощи населению сектора Газа, однако лишь половина одобряет военную помощь.
Hill: американцы опасаются, что США втянут в войну на Ближнем Востоке
AP

Подавляющее большинство американцев опасаются, что США могут быть втянуты в войну между Израилем и ХАМАС, приводит The Hill результаты нового опроса Квиннипэкского университета.

По данным исследования, которое проходило с 26 по 30 октября среди 1610 избирателей, около 84% респондентов «очень» или «довольно» обеспокоены возможным участием США в ближневосточном конфликте. Отмечается, что республиканцы обеспокоены больше, чем демократы: 52% против 30%.
 
Большинство опрошенных (71%) поддерживают отправку гуманитарной помощи населению сектора Газа, однако лишь 51% американцев одобряет военную поддержку. Эта цифра сильно варьируется в зависимости от политических предпочтений и возраста: чем выше возраст и консерватизм респондентов, тем больше вероятность, что они выступают за военную помощь.
 
Тот же опрос показал, что в США всё больше беспокойства вызывает антисемитизм. Около 75% опрошенных считают дискриминацию евреев «очень» или «довольно» серьёзной проблемой для страны. Исследователи указывают, что это рекордный показатель по этому вопросу, пишет The Hill.
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источник
Hill США Северная Америка
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антисемитизм война гуманитарная помощь дискриминация Израиль помощь сектор Газа США
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