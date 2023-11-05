Hill: американцы опасаются, что США втянут в войну на Ближнем Востоке

Подавляющее большинство американцев обеспокоено возможным участием США в войне между Израилем и ХАМАС, пишет The Hill со ссылкой на новый опрос. Почти три четверти респондентов поддерживают отправку гуманитарной помощи населению сектора Газа, однако лишь половина одобряет военную помощь.
Подавляющее большинство американцев опасаются, что США могут быть втянуты в войну между Израилем и ХАМАС, приводит The Hill результаты нового опроса Квиннипэкского университета.
По данным исследования, которое проходило с 26 по 30 октября среди 1610 избирателей, около 84% респондентов «очень» или «довольно» обеспокоены возможным участием США в ближневосточном конфликте. Отмечается, что республиканцы обеспокоены больше, чем демократы: 52% против 30%.
Большинство опрошенных (71%) поддерживают отправку гуманитарной помощи населению сектора Газа, однако лишь 51% американцев одобряет военную поддержку. Эта цифра сильно варьируется в зависимости от политических предпочтений и возраста: чем выше возраст и консерватизм респондентов, тем больше вероятность, что они выступают за военную помощь.
Тот же опрос показал, что в США всё больше беспокойства вызывает антисемитизм. Около 75% опрошенных считают дискриминацию евреев «очень» или «довольно» серьёзной проблемой для страны. Исследователи указывают, что это рекордный показатель по этому вопросу, пишет The Hill.
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