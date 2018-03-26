  • ГОРДОН

    Саакашвили: Порошенко — дешёвый врун без чести и достоинства

    Депортированный с Украины Михаил Саакашвили отреагировал на заявление Петра Порошенко о том, что недавняя история с «разоблачением» бывшего грузинского лидера «достойна попасть в учебники для будущих сотрудников спецслужб», пишет «ГОРДОН». «Дешёвый врун без чести и достоинства!» — написал экс-президент Грузии в Facebook. При этом Саакашвили подчеркнул, что уже вошёл в учебники истории, а президенту Украины, по его словам, «светит только попасть в криминальную и судебную хроники».

  • 112 Украина

    112: Украина пожертвовала крымским флотом ради военного усиления

    Во время присоединения Крыма к России украинские Военно-морские силы «отдали себя в жертву», чтобы помочь Киеву мобилизовать армию и организовать АТО. Об этом в интервью «112 Украина» поведала помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк.

  • Deutschlandfunk

    DLF: арест и судебный процесс станут новым этапом политической карьеры Савченко

    Депутата Надежду Савченко лишили неприкосновенности и задержали по обвинению в планировании государственного переворота, сообщает Deutschlandfunk. Многие украинцы, однако, не доверяют властям и по-прежнему считают её героем, который подарил им «маленькую победу» над Россией. И уж тем более это не конец карьеры бывшей лётчицы в политике: для народной избранницы зал суда определённо станет новой «политической сценой», убеждён автор статьи Флориан Келлерман.

  • Вести

    Вести: евроинтеграция грозит оставить украинцев без сала

    С 2020 года украинским фермерам будет запрещено забивать домашних животных на своих подворьях и продавать их мясо. Как выяснили «Вести», в связи с этим эксперты полагают, что продукты могут резко вырасти в цене и под большой угрозой окажется сало, которое в ближайшие два-три года может быть в дефиците.

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