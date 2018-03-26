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Libération
Libération: арест «украинской Жанны Д'Арк» — сигнал для всей оппозиции
Надежда Савченко, бывший депутат Верховной рады Украины, ещё недавно считавшаяся украинской «Жанной Д’Арк», своим темпераментом и взглядами за короткий срок сумела настроить против себя всё украинское общество, отмечает Libération. Уголовное дело против бывшего символа борьбы с российской агрессией, которую теперь обвиняют в попытке государственного переворота на Украине в интересах Москвы, может быть предостережением украинских властей сторонникам смены режима в военных кругах страны, считает газета.
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Ouest-France
Ouest-France: глава МИД Франции назвал Россию «страной-агрессором» в конфликте с Украиной
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе своего визита в Киев назвал Россию «страной-агрессором» в отношении Украины, сообщает Ouest-France. Как передаёт издание, Ле Дриан также призвал Россию обеспечить долгосрочное соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, после чего Киеву надлежит выполнить свою часть минских договорённостей.
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ГОРДОН
Саакашвили: Порошенко — дешёвый врун без чести и достоинства
Депортированный с Украины Михаил Саакашвили отреагировал на заявление Петра Порошенко о том, что недавняя история с «разоблачением» бывшего грузинского лидера «достойна попасть в учебники для будущих сотрудников спецслужб», пишет «ГОРДОН». «Дешёвый врун без чести и достоинства!» — написал экс-президент Грузии в Facebook. При этом Саакашвили подчеркнул, что уже вошёл в учебники истории, а президенту Украины, по его словам, «светит только попасть в криминальную и судебную хроники».
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112 Украина
112: Украина пожертвовала крымским флотом ради военного усиления
Во время присоединения Крыма к России украинские Военно-морские силы «отдали себя в жертву», чтобы помочь Киеву мобилизовать армию и организовать АТО. Об этом в интервью «112 Украина» поведала помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк.
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Deutschlandfunk
DLF: арест и судебный процесс станут новым этапом политической карьеры Савченко
Депутата Надежду Савченко лишили неприкосновенности и задержали по обвинению в планировании государственного переворота, сообщает Deutschlandfunk. Многие украинцы, однако, не доверяют властям и по-прежнему считают её героем, который подарил им «маленькую победу» над Россией. И уж тем более это не конец карьеры бывшей лётчицы в политике: для народной избранницы зал суда определённо станет новой «политической сценой», убеждён автор статьи Флориан Келлерман.
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Вести
Вести: евроинтеграция грозит оставить украинцев без сала
С 2020 года украинским фермерам будет запрещено забивать домашних животных на своих подворьях и продавать их мясо. Как выяснили «Вести», в связи с этим эксперты полагают, что продукты могут резко вырасти в цене и под большой угрозой окажется сало, которое в ближайшие два-три года может быть в дефиците.
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Обозреватель
Обозреватель: Савченко предложили политическое убежище в ЛНР
Представитель ЛНР Владислав Дейнего на переговорах в Минске заявил, что Луганск готов предоставить для Надежды Савченко политическое убежище. Как пишет «Обозреватель», ранее украинская прокуратура задержала Савченко по подозрению в подготовке теракта в здании парламента.
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112 Украина
112: Рада разрешила арестовать Надежду Савченко
Верховная рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Как передаёт «112 Украина», депутаты также разрешили органам следствия задержать и посадить политика под арест.
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Украинская правда
Украинская правда: до ареста Савченко остался только один шаг
Регламентный комитет украинской Верховной рады единогласно проголосовал за снятие неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Как пишет «Украинская правда», теперь за представление комитета должна проголосовать на своём заседании Верховная рада.
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Зеркало недели
ЗН: при неудаче «Северного потока — 2» России придётся заключать контракт с Украиной
Если проект «Северный поток — 2» так и не будет реализован, для транзита газа в Европу России придётся заключать новый контракт с Украиной, уверена заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Как пишет «Зеркало недели», дипломат напомнила, что в 2019 году завершается срок действия контракта, который был заключён в 2009 году между российским «Газпромом» и концерном «Нафтогаз Украины», на поставку и транзит природного газа.