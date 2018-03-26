Депортированный с Украины Михаил Саакашвили отреагировал на заявление Петра Порошенко о том, что недавняя история с «разоблачением» бывшего грузинского лидера «достойна попасть в учебники для будущих сотрудников спецслужб», пишет «ГОРДОН». «Дешёвый врун без чести и достоинства!» — написал экс-президент Грузии в Facebook. При этом Саакашвили подчеркнул, что уже вошёл в учебники истории, а президенту Украины, по его словам, «светит только попасть в криминальную и судебную хроники».

25 марта 2018