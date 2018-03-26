Британский сатирик: аннексия Россией Великобритании «решит» множество проблем В свете последних международных скандалов британский сатирик Джайлс Корен предложил в шутливой манере представить читателям The Times аннексию Соединённого Королевства Россией. По его мнению, большинство современных проблем решатся сами собой, ведь все чужие бизнесмены станут своими, не придётся думать о бойкоте ЧМ по футболу, да и выборы станут предсказуемыми. 26 марта 2018 Times

Times: около 20 европейских стран собираются выслать российских дипломатов Около 20 стран ЕС готовятся выслать российских дипломатов в качестве ответной меры на инцидент в Солсбери, в причастности к которому на Западе обвиняют Россию, передаёт The Times. Кроме того, сообщается, что Совет национальной безопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу предпринять схожие меры. 24 марта 2018 Times

Times: лидер лейбористов призывает британцев не бойкотировать Путина Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что не стоит «рубить сплеча» и обвинять Россию в очередном шпионском скандале до завершения расследования и получения итоговых анализов от инспекторов ОЗХО, которые уже прибыли в Великобританию. Он также подчеркнул, что хотя отношения с Россией даются непросто, Лондон обязан поддерживать контакты с Путиным, пока он остаётся президентом, пишет The Times. 21 марта 2018 Times

Times: за идею популяризировать французский Макрона обвинили в империализме Планы Эммануэля Макрона по продвижению французского языка в качестве мирового были встречены с осуждением, пишет The Times. В частности, по словам издания, популярный африканский писатель Ален Мабанку обвинил президента Франции в том, что он проводит политику «беспардонного империалиста». 20 марта 2018 Times

Times: Британия помогла Путину одержать безоговорочную победу на выборах Великобритания сыграла свою роль в безоговорочной победе Владимира Путина на президентских выборах в России, сообщает The Times. Меры, которые Лондон принял против Москвы в связи с делом Скрипаля, вызвали негодование среди россиян и обеспечили более высокую, чем ожидалось, явку на выборах, отмечает издание со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба Владимира Путина Андрея Кондрашова. 19 марта 2018 Times

Times: живущих в России британцев предупредили о возможной опасности МИД Великобритании предупредил британцев, живущих или направляющихся в Россию, о том, что они могут пострадать в результате роста «антибританских настроений и нападок». Как пишет The Times, в своих рекомендациях внешнеполитическое ведомство отметило, что риск дискриминации усилился в связи с ростом политической напряжённости между Соединённым Королевством и Россией. 15 марта 2018 Times

Times: в Новой Зеландии тоже обнаружился токсичный след России — десятилетней давности Проживающий в Великобритании бывший российский шпион Борис Капричков рассказал, что его больше десяти лет назад в Новой Зеландии попытались отравить «российские агенты», сообщает The Times. По данным газеты, на заявления Капричкова уже отреагировало новозеландское правительство. Между тем бывший агент также поведал, что пять недель назад получил сообщение «от ФСБ» с угрозами лично в свой адрес, а также в адрес Сергея Скрипаля и других двойных агентов. 15 марта 2018 Times

Times: отравление в Солсбери сулит Абрамовичу серьёзные проблемы Инцидент с отравлением бывшего российского двойного агента Скрипаля может обернуться серьёзными проблемами для российского олигарха Романа Абрамовича в связи с возможным принятием в Великобритании расширенной версии закона Магнитского, сообщает The Times. Издание отмечает, что в этом случае страна сможет определять происхождение средств, на которые были куплены активы бизнесменов. 14 марта 2018 Times

Times рассказала о тёмном прошлом нового директора ЦРУ: пыточная в Таиланде У первой женщины в истории, собирающейся занять пост директора ЦРУ, обнаружился «скелет в шкафу»: в определённый момент своей карьеры Джина Хаспел заведовала секретной тюрьмой в Таиланде, в которой заключённых подвергали пыткам, пишет The Times. Как отмечает газета, причастность Хаспел к «допросам с пристрастием» может осложнить ход слушаний по её утверждению в должности. 14 марта 2018 Times

Times: продление санкций ЕС Путин «отметит» масштабным митингом в Крыму В рамках предвыборной кампании Владимир Путин собирается провести в «аннексированном» Крыму «дерзкий митинг» в пику ЕС, пишет The Times. Как отмечает газета, решение российского президента закончить свою кампанию в Крыму не случайно: таким образом Путин стремится уязвить Брюссель, который совсем недавно ещё на полгода продлил антироссийские санкции. 14 марта 2018 Times