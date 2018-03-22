  • Marianne

    Marianne: победа Путина — результат не «фальсификаций», а народного выбора

    Западные политологи не хотят принимать тот факт, что Путина в России на самом деле поддерживает народ, пишет журналист Marianne. Он объясняет этот феномен тем, что российский президент ассоциируется у народа со стабильностью и возвращением России на международную арену, а потому его превозносят, даже несмотря на авторитарные черты правления.

  • ИноТВ

    Мировые СМИ: «Путин 4.0» — ожидаемая победа с непредсказуемыми последствиями

    Победа Владимира Путина на президентских выборах не удивила западных журналистов — в отличие от явки российских избирателей и их общего энтузиазма. По мнению аналитиков, решительная внешняя политика Москвы в «противостоянии с агрессивным Западом» сплотила россиян вокруг действующего лидера. Впрочем, каким в итоге будет четвёртый президентский срок Путина предугадать сложно, признают СМИ.

  • Times

    Times: Британия помогла Путину одержать безоговорочную победу на выборах

    Великобритания сыграла свою роль в безоговорочной победе Владимира Путина на президентских выборах в России, сообщает The Times. Меры, которые Лондон принял против Москвы в связи с делом Скрипаля, вызвали негодование среди россиян и обеспечили более высокую, чем ожидалось, явку на выборах, отмечает издание со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба Владимира Путина Андрея Кондрашова.

  • Canal 24 Horas TV

    Canal 24 Horas: Путин одержал решительную и предсказуемую победу на выборах

    По итогам выборов Владимир Путин предсказуемо одержал решительную победу, набрав более 76% голосов избирателей, сообщает Canal 24 Horas TV. Российский президент заявил, что видит в поддержке избирателей «признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях». «Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей», — пообещал он.

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