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Stern
Stern: в строительстве Крымского моста Россия близка к рекорду
В отличие от многих недостроев канцлера Германии Ангелы Меркель, масштабный проект по возведению Крымского моста будет завершён уже в мае, сообщает Stern. Если глава Кремля Владимир Путин уложится в сроки, то это будет рекорд по скорости постройки, констатирует автор статьи.
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Washington Post
WP: советники запретили Трампу поздравлять Путина, но тот ослушался
Как стало известно The Washington Post, советники Дональда Трампа призывали его во время телефонного разговора с Путиным не поздравлять его с победой на выборах. Однако американский президент не только проигнорировал эти призывы, но и не стал поднимать тему отравления двойного агента Скрипаля, чего от него ожидали в Великобритании.
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Marianne
Marianne: победа Путина — результат не «фальсификаций», а народного выбора
Западные политологи не хотят принимать тот факт, что Путина в России на самом деле поддерживает народ, пишет журналист Marianne. Он объясняет этот феномен тем, что российский президент ассоциируется у народа со стабильностью и возвращением России на международную арену, а потому его превозносят, даже несмотря на авторитарные черты правления.
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ИноТВ
Мировые СМИ: «Путин 4.0» — ожидаемая победа с непредсказуемыми последствиями
Победа Владимира Путина на президентских выборах не удивила западных журналистов — в отличие от явки российских избирателей и их общего энтузиазма. По мнению аналитиков, решительная внешняя политика Москвы в «противостоянии с агрессивным Западом» сплотила россиян вокруг действующего лидера. Впрочем, каким в итоге будет четвёртый президентский срок Путина предугадать сложно, признают СМИ.
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Times
Times: Британия помогла Путину одержать безоговорочную победу на выборах
Великобритания сыграла свою роль в безоговорочной победе Владимира Путина на президентских выборах в России, сообщает The Times. Меры, которые Лондон принял против Москвы в связи с делом Скрипаля, вызвали негодование среди россиян и обеспечили более высокую, чем ожидалось, явку на выборах, отмечает издание со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба Владимира Путина Андрея Кондрашова.
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Canal 24 Horas TV
Canal 24 Horas: Путин одержал решительную и предсказуемую победу на выборах
По итогам выборов Владимир Путин предсказуемо одержал решительную победу, набрав более 76% голосов избирателей, сообщает Canal 24 Horas TV. Российский президент заявил, что видит в поддержке избирателей «признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях». «Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей», — пообещал он.
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Washington Post
Washington Post: победа Путина сулит обострение отношений между Россией и Западом
После убедительной победы Владимира Путина на выборах есть большая вероятность дальнейшего роста напряжённости между Москвой и западными странами, считает The Washington Post. По словам издания, наличие внешней угрозы поможет президенту консолидировать власть, что особенно важно на фоне продолжающейся борьбы внутри российской элиты.
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CNN
Обозреватель CNN предрекает Путину роль «хромой утки» на четвёртом президентском сроке
Несмотря на безоговорочную победу на выборах, предстоящий президентский срок поставит перед Владимиром Путиным множество вопросов, уверена обозреватель CNN Джилл Догерти. Главными вопросами, по мнению журналистки, станут намерения президента в отношении реформ и возможного преемника.
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Le Monde
Дрезден, Санкт-Петербург, Москва и Сочи ― Le Monde напомнила о городах, «сформировавших» Путина
Дрезден, Санкт-Петербург, Москва, Сочи ― эти четыре города являются воплощением амбиций Владимира Путина, считает Le Monde. По случаю выборов президента в России французская газета рисует портрет главы Кремля на фоне городов, сформировавших его личность.
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CNN
CNN удивился энтузиазму избирателей на выборах президента России
Корреспондент CNN Мэтью Чанс рассказал о ходе выборов президента на одном из московских избирательных участков. По признанию американского журналиста, вопреки ожиданиям россияне активно участвуют в голосовании, несмотря на то что их «выбор очень ограничен».