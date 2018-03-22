Как стало известно The Washington Post, советники Дональда Трампа призывали его во время телефонного разговора с Путиным не поздравлять его с победой на выборах. Однако американский президент не только проигнорировал эти призывы, но и не стал поднимать тему отравления двойного агента Скрипаля, чего от него ожидали в Великобритании.

21 марта 2018