LCI: несмотря на украинский конфликт, россияне устремились на отдых в Крым

В этом году впервые с начала конфликта на Украине туристический поток в Крым подскочил на 40%, удивляется корреспондент LCI. Отдых на полуострове дешевле, чем на курортах Краснодарского края, природа там красивее, а украинские обстрелы россиян не пугают.

ГИЙОМ СЕРЕН, ведущий LCI: Жером Гарро — вы наш корреспондент в России. С российской стороны отмечается, что с начала конфликта в Крым ещё никогда не приезжало столько отдыхающих.

ЖЕРОМ ГАРРО, корреспондент TF1-LCI в России: Да, удивительно. За первые два года конфликта туристический поток резко сократился, однако российские власти никогда не прекращали поощрять население по-прежнему приезжать на каникулы на полуостров. В какой-то момент это представляли чуть ли не актом патриотизма.

В любом случае, у россиян, которые хотят провести отпуск на берегу моря, не уезжая в Турцию или, например, в Таиланд, нет большого выбора: нужно ехать на берег Чёрного моря. Для этого есть Сочи и Краснодарский край, который немного дороже, или Крымский полуостров, который, с одной стороны, дешевле и объективно, честно говоря, намного красивее, особенно юг Крыма, где расположены очень популярные курорты — например, Ялта, горы и так далее.

Чтобы туда доехать, россияне могут воспользоваться поездом из Москвы: проложен прямой маршрут, который проходит по Крымскому мосту — этому знаменитому Крымскому, или Керченскому мосту, — и позволяет за 30 часов добраться до Симферополя. Однако намного больше удивляет то, что некоторые россияне решают поехать на машине через территории Украины, оккупированные* российской армией. То есть эти туристы поедут по дороге, по которой идут поставки военной техники, им придётся проехать через Мариуполь, но это, очевидно, народ не пугает.

Несмотря на украинские обстрелы Крыма, которые в основном нацелены на военные аэродромы и особенно военно-морские базы, туристический поток растёт. Приведём некоторые цифры, которые составлены на основе различных документов. Согласно данным о бронированиях в гостиницах, составленных Ассоциацией туроператоров России, за год число туристов увеличилось на 40 процентов.

ГИЙОМ СЕРЕН: Действительно, поражает. Спасибо, Жером Гарро, за прямое включение.

Дата выхода в эфир 21 мая 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).