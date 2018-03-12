LCI рассказал о книге, не оставляющей сомнений в смерти Гитлера в 1945 году Адольф Гитлер, вопреки различным «глупым слухам», и правда умер в бункере в 1945 году. По крайней мере, к такому выводу пришли авторы книги «Смерть Гитлера: по секретным материалам КГБ». Французский канал побеседовал с одним из писателей и узнал о том, как шла работа над книгой в России, где до сих пор хранятся останки диктатора. 12 марта 2018 LCI

Кандидат в президенты Франции поддержал право крымчан на самоопределение Западные страны и сами не раз меняли границы других государств. Так на вопрос о правомочности присоединения Крыма к России ответил кандидат в президенты Франции от правых сил Франсуа Фийон на больших дебатах, которые транслировал телеканал LCI. По словам Фийона, подобные вопросы нужно решать в рамках международного права, не забывая при этом о праве народов распоряжаться своей судьбой. 21 марта 2017 LCI

LCI: Убийство российского посла сделало Турцию союзником России в Сирии Вопреки всем ожиданиям убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре не стало поводом для войны между Россией и Турцией, пишет обозреватель LCI Мишель Скотт. Напротив – это только ускорило процесс сближения двух государств. Реджеп Тайип Эрдоган свалил вину на неугодное ему гюленистское движение, в опасность которого никто не верил, а Владимир Путин получил нового союзника, переломил ход сирийского конфликта и укрепил свое влияние на Ближнем Востоке. 26 декабря 2016 LCI

Третий рейх в полном угаре: немецкий журналист рассказал, на чем сидел Гитлер Гитлер – диктатор-наркоман? Да, если верить книге Нормана Охлера «В полном угаре», пишет LCI. Согласно расследованию журналиста, все общество Третьего рейха, включая самого фюрера, сидело на первитине, известном сегодня как метамфетамин. Причем история «галлюциногенных будней» Германии берет начало в 1805 году. 2 октября 2016 LCI

LCI: Ради победы над сибирской язвой в Сибири забьют 250 тысяч оленей С целью остановить распространение эпидемии сибирской язвы в Сибири забьют 250 тысяч оленей, сообщает LCI. Этих «представителей благородной породы из упряжки саней Деда Мороза» решили «принести в жертву» после того, как в результате болезни скончался 12-летний мальчик. Он съел мясо зараженного животного. 2 октября 2016 LCI

Общественный деятель: Россия изобрела новый вид войны Москва изобрела новый тип военных действий — так называемую гибридную войну, заявила в интервью каналу LCI председатель представительного комитета украинской общины Франции Натали Пастернак. По мнению Пастернак, данная концепция подразумевает поставку вооружений ополченцам востока Украины под видом гуманитарных конвоев. 6 апреля 2015 LCI

Россия вообще не может потерять Украину Россия в принципе не может «потерять» Украину, поскольку экономические связи между двумя странами крайне сильны, убежден французский журналист и эксперт по России Пьер Лоррен. По мнению Лоррена, украинская экономика целиком работает на Россию и клиентов в западной Европе страна найти не сможет. 26 февраля 2014 LCI

Депардье вновь проигнорировал французский суд Несмотря на недовольство прокуратуры, Жерар Депардье вновь не явился на суд в Париже, где проходило слушание по его делу. Актеру, которого обвиняют в езде на скутере в нетрезвом виде, грозит лишение прав и штраф 4000 евро. 25 мая 2013 LCI

Самуцевич: Мне стыдно за Депардье Екатерина Самуцевич, единственная участница группы «Pussy Riot», отпущенная на свободу, считает, что своими действиями Жерар Депардье поддерживает авторитарный режим в России. «Будь я гражданкой Франции, мне было бы стыдно за него», - цитирует ее слова французский канал LCI. 29 апреля 2013 LCI

Французский депутат похвалила Асада за отношение к женщинам Самый молодой депутат Национальной ассамблеи Франции, Марион Марешаль-Ле Пен, выступила категорически против поставок оружия сирийским повстанцам. Политик также отметила, что при всех своих недостатках режим Асада защищал права женщин и поддерживал мир между многочисленными этническими и религиозными сообществами. 19 марта 2013 LCI