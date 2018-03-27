Euronews: в Кузбассе объявлен траур по жертвам пожара в кемеровском торговом центре Трёхдневный траур по жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» объявлен в Кузбассе со вторника, 27 марта. Согласно последним данным, число погибших превышает 60 человек, ещё более 50 пострадавших обратились к врачам. Точная причина трагедии пока не установлена, уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям, передаёт Euronews. 27 марта 2018 Euronews

Директор парижского Центра анализа терроризма: Франция увязла в «смертельной деликатности» Директор парижского Центра анализа терроризма Тибо де Монбриаль сожалеет о том, что французские суды не применяют систематически административные и юридические инструменты, которые позволяют изолировать нелегальных иностранных граждан и преступников. Как отмечает де Монбриаль, Франция увязает в своей «смертельной деликатности», пока другие страны, такие как Норвегия, вводят принцип лишения осуждённых за терроризм гражданства и другие меры. 27 марта 2018 Le Figaro

Le Parisien: ради однополых пар из парижских официальных документов уберут слова «отец» и «мать» Власти Парижа единогласно проголосовали за введение в официальный документооборот обозначений «родитель 1» и «родитель 2» вместо традиционных «отец» и «мать», сообщает Le Parisien. Эта мера должна положить конец дискриминации однополых пар, обращающихся в городские органы власти, считают парижские депутаты и представители мэрии. 26 марта 2018 Le Parisien

Euronews: День воли в Белоруссии отметили задержаниями оппозиционеров В Минске десятки людей забрали в отделения милиции с площади Якуба Коласа, где противники действующей власти планировали начать шествие по центру города. Как передаёт Euronews, оппозиционерам также разрешили провести согласованный митинг-концерт, на который пришли, по разным оценкам, от 5 до 50 тысяч человек. 26 марта 2018 Euronews

Французский писатель: буржуазные элиты Европы проигрывают новую холодную войну харизматичным лидерам Главное противостояние в Европе происходит сегодня между двумя типами демократии — буржуазной и популистской, уверен эксперт в области разведки и автор шпионских романов Перси Кемп. Сегодня мы являемся свидетелями новой войны за Европу, в которой традиционные буржуазные элиты проигрывают харизматичным лидерам, уверенно завоёвывающим народную любовь, считает писатель. 26 марта 2018 Le Monde

Французский журналист: правление Макрона превращается в «капризный и незрелый деспотизм» Во французском обществе установилось постоянное недовольство, и политика президента Франции Эммануэля Макрона только усугубляет напряжённость, считает французский журналист Иван Риуфоль. Макрон авторитарен по отношению к простым французам, но при этом ведёт примирительную политику в отношении радикального исламизма. За стремлением французского президента к контролю над интернетом в целях борьбы с расизмом вырисовывается «капризный и незрелый деспотизм». 26 марта 2018 Le Figaro

Euronews: на Байкале проходит турнир по ледовому гольфу На Байкале проходит международный турнир в рамках подготовки к чемпионату мира по ледовому гольфу. Как передаёт Euronews, соревнования проводятся уже в 14-й раз, а в предыдущие годы в них уже приняли участие более тысячи человек. 26 марта 2018 Euronews

Французский политолог: слабая российская экономика — это «западный миф» Столкнувшись с «унизительными вызовами», которые представляет Россия, Запад, как пишет французский политолог Иван Бло в своей статье для Boulevard Voltaire, «придумал новый миф, чтобы себя подбодрить»: российская экономика слаба и находится на таком же уровне, как и испанская. Однако, как утверждает политолог, подтверждая свои слова данными аналитических центров, Россия — «это, бесспорно, вторая или третья мировая экономика после Китая и США», а западные элиты снова «скрывают правду». 26 марта 2018 Boulevard Voltaire

Libération: арест «украинской Жанны Д'Арк» — сигнал для всей оппозиции Надежда Савченко, бывший депутат Верховной рады Украины, ещё недавно считавшаяся украинской «Жанной Д’Арк», своим темпераментом и взглядами за короткий срок сумела настроить против себя всё украинское общество, отмечает Libération. Уголовное дело против бывшего символа борьбы с российской агрессией, которую теперь обвиняют в попытке государственного переворота на Украине в интересах Москвы, может быть предостережением украинских властей сторонникам смены режима в военных кругах страны, считает газета. 26 марта 2018 Libération

Ouest-France: глава МИД Франции назвал Россию «страной-агрессором» в конфликте с Украиной Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе своего визита в Киев назвал Россию «страной-агрессором» в отношении Украины, сообщает Ouest-France. Как передаёт издание, Ле Дриан также призвал Россию обеспечить долгосрочное соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, после чего Киеву надлежит выполнить свою часть минских договорённостей. 25 марта 2018 Ouest-France