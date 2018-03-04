RFI: оставшихся без российского газа украинцев попросили «прикрутить вентили» Прекращение поставок российского газа на Украину вызывало беспокойство в стране, сообщает RFI. Правительство Украины вынуждено было закрыть школы и университеты, а также призвать население к сокращению потребления газа. Для украинской компании «Нафтогаз», однако, эта ситуация стала поводом подчеркнуть свой патриотизм и в очередной раз обвинить Россию в агрессии, отмечает издание. 4 марта 2018 RFI

RFI: спустя сто лет французы ещё ждут выплат от России по царским займам 400 тыс. французов добиваются от России выплат по облигациям ещё царских времён, общая стоимость которых может достигать €30 млрд, сообщает RFI. Несмотря на заключённое Россией и Францией соглашение, в соответствии с которым Россия рассчиталась по долгам Российской империи, французские вкладчики не считают вопрос закрытым, ведь Россия «далеко не банкрот». 14 января 2018 RFI

RFI: сирийская оппозиция отказалась говорить с Дамаском в Сочи Десятки сирийских повстанческих групп отклонили предложение России о проведении Конгресса национального диалога Сирии в Сочи в конце января следующего года, сообщает RFI. Сирийская оппозиция больше всего надеется на переговоры под эгидой ООН в Женеве. Однако, как отмечает издание, ни сочинский, ни женевский форматы пока что не могут привести к результату, который бы устроил все стороны конфликта. 27 декабря 2017 RFI

RFI: новый обмен пленными в Донбассе пройдёт под присмотром Путина Планируемый обмен пленными между Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом может стать самым большим шагом на пути урегулирования украинского конфликта за прошедший год, пишет RFI. Посредником между сторонами конфликта на этот раз выступает сам Владимир Путин, и в этом главное отличие текущего переговорного процесса от всех остальных, считает издание. 6 декабря 2017 RFI

RFI: несмотря на международный ордер на арест, президенту Судана в России нечего бояться Президент Судана Омар аль-Башир едет с визитом в Москву, где его будет принимать российский президент Владимир Путин. Международный уголовный суд выпустил два ордера на арест на его имя, однако Россия документ об учреждении этой судебной инстанции так и не ратифицировала, а потому вряд ли российская полиция станет задерживать первое лицо Судана, пишет RFI. 23 ноября 2017 RFI

RFI: закон о запрете VPN — новый этап политики Кремля по «закручиванию гаек» В России вступил в силу закон о запрете программ, которые позволяют выходить в интернет анонимно через VPN, сообщает RFI. Как считает французское издание, принятый закон ознаменовал новый этап политики Кремля по «закручиванию гаек» и, по мнению некоторых экспертов, эта мера наносит «сильный удар» по свободе и безопасности в интернете. 1 ноября 2017 RFI

RFI: в турне по Северной Африке Медведев старался не обидеть ни Марокко, ни Алжир Российский премьер-министр в рамках своего турне по странам севера Африки старался действовать максимально осторожно и уделять равное внимание Алжиру и Марокко, которые давно конфликтуют между собой из-за Западной Сахары. Как пишет RFI, главная цель, которую ставил перед собой Дмитрий Медведев, заключалась в том, чтобы перезапустить экономические отношения России с этими странами, которые пока остаются на довольно слабом уровне. 12 октября 2017 RFI

RFI: в Гвинее тестируют российскую вакцину от Эболы В Гвинее на базе российского научно-медицинского центра начинаются клинические испытания российской вакцины против вируса Эбола. Как сообщает RFI, предусмотрена вакцинация 2 тыс. человек, и испытания продлятся до конца 2018 года. 19 августа 2017 RFI

RFI: вопреки оружейному эмбарго ООН, Ливия надеется на военную помощь России Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар заявил, что поднял на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопрос об оказании Россией военной помощи Ливии, сообщает RFI. Однако, как отмечает французское издание, Лавров подчеркнул, что сейчас «важно все посреднические идеи сконцентрировать вокруг ООН». 15 августа 2017 RFI

RFI: в России начнут готовить военных лётчиц В России впервые в этом году начнут обучать девушек профессии военных лётчиков, сообщает RFI. Как пишет французское издание, Краснодарское авиационное училище наберёт 15 девушек, которые 1 октября приступят к обучению и уже через пять лет получат дипломы. 14 августа 2017 RFI