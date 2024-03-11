RFI: Украина стала яблоком раздора для французских левых

Бывшие участники левой коалиции во Франции разделились по вопросу Украины в преддверии выборов в Европарламент, пишет RFI. Если социалисты требуют ввести военную экономику для помощи Киеву, то «Непокорённая Франция» настаивает на мирных переговорах и сомневается в реальности российской угрозы.

С приближением выборов в Европарламент украинский конфликт усиливает разногласия между бывшими участниками французской левой коалиции, рассказывает RFI. Социалисты, экологисты, коммунисты и члены партии «Непокорённая Франция» (LFI) расходятся в политической стратегии и заявлениях по этому вопросу.

Возглавляющий список социалистов Рафаэль Глюксманн требует введения «военной экономики» в Европе, чтобы помочь Киеву, тогда как лидер «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон выступает прежде всего за мир и сомневается в реальности российской угрозы. Первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор уверен, что неоднозначная позиция LFI приведёт к потере голосов, поэтому надо указать на разницу между партиями.

В то же время Адриан Клуэ из «Непокорённой Франции» анализирует ситуацию по-другому: он напоминает, что рейтинг социалистки Анн Идальго на президентских выборах начал падать после того, как она раскритиковала Меланшона по вопросу Украины. Клуэ предсказывает такой же исход для Глюксманна, если его кампания будет сосредоточена на этой теме: «Он слишком натовский, слишком проамериканский для французов».

Таким образом, партии разделились: с одной стороны коммунисты и LFI, с другой — социалисты и экологисты. При этом последние опасаются, что раскол в целом ослабит поддержку бывших союзников по коалиции. Депутат «зелёных» Жюльен Байю предупреждает, что нападки на таких же левых никогда не работают, и предлагает искать точки соприкосновения. Так, его проект резолюции по конфискации европейских активов России для финансирования Киева кроме левых поддержало 140 депутатов других партий, однако пока ни один представитель «Непокорённой Франции» его не подписал.