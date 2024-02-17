DN: успехи правых на выборах в Европарламент бросают вызов единству Европы по вопросу Украины

На предстоящих в июне выборах в Европейский парламент ожидается, что крайне правые партии добьются существенных успехов. В то же время правые националисты могут разрушить единство Евросоюза по вопросу Украины, пишет газета Dagens Nyheter.

6–9 июня избиратели в 27 странах ЕС придут на избирательные участки и выберут новый состав Европейского парламента, который на сегодняшний день состоит из 720 членов. Выборы будут носить судьбоносный характер, поскольку они станут проверкой на прочность единства Европы в неспокойные времена.

В прошлой избирательной кампании 2019 года тема климата была одной из самых важных. Возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен Европейская комиссия прислушалась к избирателям и предложила ряд законов, на которые, в свою очередь, оказал влияние Европейский парламент и проголосовал за них. В этом заключается одно из основных различий между Европарламентом и национальными законодательными собраниями. В парламенте ЕС нет разделения на правительственные и оппозиционные партии, поясняет Dagens Nyheter.

Роль депутатов состоит в том, чтобы активно выступать за или против того или иного закона, который предлагает комиссия. По данным опросов общественного мнения внутри ЕС, проблема климата «уже не так остра». Партии зелёных проигрывают, в то время как правые националисты продвигаются вперёд в нескольких странах. Европейское население больше всего волнует тема иммиграции и конфликт на Украине.

В Северной Европе существует стабильное большинство, поддерживающее Украину. Например, более 90% шведов считают правильным оказывать финансовую помощь Украине, а также закупать и поставлять военную технику Киеву.

Во Франции и Италии избиратели более «нерешительные» по этому вопросу. Поддерживать Украину готовы лишь половина населения этих стран. В то же время против выделения финансовой помощи Украине выступают больше трети итальянцев и французов. Даже в Германии треть жителей считают, что ЕС не должен поставлять военную технику Украине за свой счёт, сетует автор статьи.

Таким образом, в преддверии июньских выборов в ЕС существуют большие группы избирателей, которые предположительно могут быть восприимчивы к политикам, выступающим за сокращение помощи ЕС Украине. И такие политики существуют. Некоторые из них левые, но партии, которые занимают высокие места в опросах общественного мнения, находятся, прежде всего, на крайне правых позициях.

В Германии представители крайне правой партии «Альтернатива для Германии» выступают против поставок оружия. AдГ занимает второе место в национальных опросах общественного мнения с показателем около 23%. Во Франции Марин Ле Пен из Национального собрания занимает «пророссийскую» позицию и выступает против антироссийских санкций. Национальное собрание лидирует в опросах общественного мнения примерно с 28%.

В Италии есть противники поддержки Украины, в том числе правые националисты из «Лиги» и популистское Движение пяти звёзд. «Лига» под руководством Маттео Сальвини одержала победу на выборах в ЕС в 2019 году. Сейчас её популярность упала, и в этой связи, безусловно, возникает соблазн использовать усталость итальянцев от украинского конфликта для увеличения электората. Дело в том, что даже если все шведские евродепутаты, представляющие различные партии, будут выступать за помощь Украине, их будет меньше, чем 23 депутата от «Лиги». Всего же в составе Европарламента заседают 76 членов из Италии, отмечает Dagens Nyheter.

Состав нового европейского парламента будет определён в густонаселённых государствах — членах ЕС, таких как Франция, Германия, Италия, Испания и Польша. Сейчас похоже, что две крайне правые партийные группы, ECR и ID, вместе получат 174 из 720 мест. Однако, несмотря на увеличение своего присутствия в парламенте, у правых националистов хромает межпартийная координация.

Когда речь идёт об Украине, возможности Европарламента влиять на европейскую политику формально ограничены. Важные решения о поставках оружия принимаются национальными правительствами, тогда как совместные решения ЕС, такие как санкции против России и финансовая поддержка Украины, принимаются Европейским советом.

Тем не менее европарламентарии умеют успешно формировать мнение по различным вопросам. Эта способность может ослабнуть, если число правых националистов увеличится. Прежде всего, результаты выборов рискуют обнажить те разногласия, которые существуют среди жителей Европы по поводу Украины. В таком случае правительствам всех 27 стран Евросоюза будет ещё труднее прийти к согласию в ходе собраний, и ярким тому примером является Венгрия, зачастую выступающая против, резюмирует Dagens Nyheter.