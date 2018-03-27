Министр обороны Британии: терпение мира в отношении Путина подходит к концу Тот факт, что НАТО и ЕС поддержали версию Лондона об отравлении Сергея Скрипаля, шлёт Кремлю «чрезвычайно мощный сигнал», считает министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. По его словам, тем самым мир даёт понять российским властям, что его терпение на исходе, сообщает Sky News. 27 марта 2018 Sky News

Директор парижского Центра анализа терроризма: Франция увязла в «смертельной деликатности» Директор парижского Центра анализа терроризма Тибо де Монбриаль сожалеет о том, что французские суды не применяют систематически административные и юридические инструменты, которые позволяют изолировать нелегальных иностранных граждан и преступников. Как отмечает де Монбриаль, Франция увязает в своей «смертельной деликатности», пока другие страны, такие как Норвегия, вводят принцип лишения осуждённых за терроризм гражданства и другие меры. 27 марта 2018 Le Figaro

Neopresse: в деле Скрипаля для Запада важны не факты, а дискредитация России Отказ Великобритании предоставить доказательства того, что за отравлением экс-шпиона Скрипаля стоит Москва, свидетельствует о том, что для Запада важны не факты, а дискредитация России, пишет автор материала Neopresse Пол Крейг Робертс. Это говорит о том, что Запад настроен на конфликт с Россией и готовит своё население к «последствиям», отмечает автор материала. 27 марта 2018 NEOPresse

Das Erste: немецкие политики критикуют высылку российских дипломатов У правительства Германии нет никаких конкретных фактов и оснований для высылки российских дипломатов, отмечает корреспондент телеканала Das Erste. Именно поэтому решение Берлина вызывает критику со стороны разных партий, включая социал-демократов. Кроме того, европейская солидарность в данном случае весьма сомнительна, потому что решение выслать российских дипломатов поддержали далеко не все страны ЕС. 26 марта 2018 Das Erste

Sky: Москва в шоке от выдворения дипломатов, но постарается извлечь из этого выгоду Выдворение 60 дипломатов из США, весьма вероятно, стало неприятным сюрпризом для российских властей, считает корреспондент Sky News Джон Спаркс. Тем не менее, по его мнению, Кремль попытается извлечь политическую выгоду из сложившейся ситуации, представив дело так, словно Россия оказалась во вражеском окружении и нуждается в защите. 26 марта 2018 Sky News

Le Parisien: ради однополых пар из парижских официальных документов уберут слова «отец» и «мать» Власти Парижа единогласно проголосовали за введение в официальный документооборот обозначений «родитель 1» и «родитель 2» вместо традиционных «отец» и «мать», сообщает Le Parisien. Эта мера должна положить конец дискриминации однополых пар, обращающихся в городские органы власти, считают парижские депутаты и представители мэрии. 26 марта 2018 Le Parisien

Irish Examiner: Западу всё труднее бороться с популярностью России в Европе Пока США бездействуют, большинство итальянских избирателей поддержали на последних парламентских выборах в стране пророссийских политиков, отмечает на страницах Irish Examiner британский журналист Джон Ллойд. Если эти политические силы объединятся, Италия превратится в «крупнейшую русофильскую демократию в Европе», предупреждает автор статьи. Однако поддерживая Россию, европейские политики помогают ей разрушать истинные демократические ценности Европы, убеждён журналист. 26 марта 2018 Irish Examiner

Sky News: Польша и страны Прибалтики «вызвали на ковёр» российских послов Министерства иностранных дел четырёх стран Восточной Европы вызвали российских послов в связи с инцидентом в Солсбери, сообщает Sky News. Как отмечает корреспондент британского телеканала, суть состоявшихся разговоров пока неизвестна, однако подобные шаги похожи на «единую реакцию Евросоюза», о которой мечтал Лондон. 26 марта 2018 Sky News

Standard: отношения Европы и Турции движутся вспять — по вине Анкары К изумлению европейцев, отношения между ЕС и Анкарой уже не развиваются, а движутся в обратном направлении, пишет австрийская газета Der Standard. Эрдоган слишком авторитарен и непредсказуем для Европы, и интересы Турции не находят там поддержки — однако винить за это Анкаре следует только себя, считает автор статьи. 26 марта 2018 Der Standard

Sky News: в Кемерове продолжаются поиски — родные и близкие всё ещё ждут В пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли более 50 человек, десятки числятся пропавшими без вести, передаёт Sky News. Причины возгорания пока не называются, на борьбу с огнём в город были стянуты сотни пожарных со всего региона. И хотя из-за дыма и угрозы обвалов спасательные работы продвигаются медленно, поиски выживших продолжаются, отмечает канал. 26 марта 2018 Sky News