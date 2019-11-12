Focus
Из-за того что многие страны до сих пор не уплатили ежегодные членские взносы, ООН испытывает острую нехватку денежных средств. В результате генсек организации Антониу Гутерреш распорядился принять меры экономии — в том числе ограничить работу кондиционеров и отопления в штаб-квартирах в Нью-Йорке и Женеве, а также остановить там эскалаторы. Последний шаг позволяет экономить по $38 в день.
В 2014 году российская экономика испытала сразу два потрясения: обвал цен на нефть, а также обострение политических и дипломатических отношений, из-за которого она потеряла доступ к рынкам капитала. Однако, как пишет Focus, в последнее время приходится констатировать, что финансовая ситуация в России улучшается, а политические новости не слишком влияют на рубль, что привлекает в страну иностранные инвестиции.
Поднявшись верхом на белом коне на священную гору Пэктусан, Ким Чен Ын заставил мировую общественность гадать, каких важных изменений стоит ожидать в политике Северной Кореи. Как отмечает немецкий журнал Focus Online, в прошлом лидер государства уже поднимался на священную гору перед принятием ключевых решений, и теперь эксперты предполагают возможные изменения в ядерной программе Северной Кореи.
С начала наступления Турции на север Сирии там полыхают не только позиции курдов, но и наиболее важный и значительный политический проект послевоенного времени, пишет в гостевой статье для Focus Online немецкий журналист Габор Штайнгарт. При этом он подразумевает Запад в целом — и Европу, лишившуюся «благосклонного гегемона» в лице США и погрязшую в «болтливой беспомощности». Снявшись с якоря трансатлантической дружбы, зашаталась и внешняя политика Германии, отмечает автор.
Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение недалеко от города Трир в Германии, пишет Focus Online. По словам пресс-секретаря американской военной базы, где располагался упавший самолёт, падение произошло в ходе тренировочного полёта, пилот выжил, получив незначительные травмы. В качестве возможной причины аварии называют утечку топлива.
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер на три часа задержался в Греции из-за очередной поломки правительственного самолёта, сообщает Focus Online: из строя вышел бортовой компьютер. Впрочем, задержку Зеехофер провёл с пользой, поужинав в одной из местных таверн вместе с еврокомиссаром Димитрисом Аврамопулосом.
Канцлер Германии Ангела Меркель полжизни прожила в ГДР, но предпочитала не афишировать свою биографию, пишет Focus. Она не хотела, чтобы на неё вешали ярлык. «Девчонка с Востока» хотела, чтобы в ней видели политика «для всех». И из-за этого она постепенно отрывалась от своих корней, рассказывает издание.
Многие не верят в то, что шведская экоактивистка Грета Тунберг сама пишет свои речи о проблемах климата, сообщает Focus. И, как оказывается, за ней действительно стоит целая команда из родственников, друзей семьи, компаний и предпринимателей, которые помогают ей в её деле. Но, как они сами заверяют, всё, что она говорит, — это её собственные мысли.
Заключение сделки по брекситу изначально было невозможным, пишет немецкий экономист Клеменс Йоос в своей статье для Focus Online. ЕС никогда не согласится убрать требование «бэкстопа», то есть отсутствия твёрдой границы между Ирландией и Северной Ирландией, а парламент Великобритании никогда не примет это требование. В результате Лондону остаётся только отменить брексит, чтобы избежать катастрофических последствий выхода из ЕС без сделки.
Во втором квартале этого года рост китайской экономики достиг рекордно низкой за последние 30 лет отметки, сообщает Focus. Это связано с тем влиянием, которое на страну оказала торговая война с США, объясняет немецкое издание. Неожиданно низкие результаты наблюдаются в сфере промышленного производства, розничной торговли и инвестиций.
В 2019 году на озере Байкал наблюдается рекордный наплыв туристов, пишет Focus Online — одним из последствий является большое количество выбрасываемого мусора. Спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов предложил ввести туристические квоты. Кроме того, по словам местных жителей, проблема состоит в том, что штрафы за загрязнение окружающей среды слишком низки.