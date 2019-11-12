Focus: денег нет, пешком ходите — ООН экономит 38 долларов в день на эскалаторах Из-за того что многие страны до сих пор не уплатили ежегодные членские взносы, ООН испытывает острую нехватку денежных средств. В результате генсек организации Антониу Гутерреш распорядился принять меры экономии — в том числе ограничить работу кондиционеров и отопления в штаб-квартирах в Нью-Йорке и Женеве, а также остановить там эскалаторы. Последний шаг позволяет экономить по $38 в день. 12 ноября 2019 Focus

Focus: рубль возвращается на мировую арену после санкций и шока от нефтяных цен В 2014 году российская экономика испытала сразу два потрясения: обвал цен на нефть, а также обострение политических и дипломатических отношений, из-за которого она потеряла доступ к рынкам капитала. Однако, как пишет Focus, в последнее время приходится констатировать, что финансовая ситуация в России улучшается, а политические новости не слишком влияют на рубль, что привлекает в страну иностранные инвестиции. 1 ноября 2019 Focus

Не просто прогулка — Focus не исключает перемен в ядерной программе Пхеньяна после дефиле Кима на белом коне Поднявшись верхом на белом коне на священную гору Пэктусан, Ким Чен Ын заставил мировую общественность гадать, каких важных изменений стоит ожидать в политике Северной Кореи. Как отмечает немецкий журнал Focus Online, в прошлом лидер государства уже поднимался на священную гору перед принятием ключевых решений, и теперь эксперты предполагают возможные изменения в ядерной программе Северной Кореи. 16 октября 2019 Focus

Немецкий журналист: под огнём в Сирии не позиции курдов, а западный мир С начала наступления Турции на север Сирии там полыхают не только позиции курдов, но и наиболее важный и значительный политический проект послевоенного времени, пишет в гостевой статье для Focus Online немецкий журналист Габор Штайнгарт. При этом он подразумевает Запад в целом — и Европу, лишившуюся «благосклонного гегемона» в лице США и погрязшую в «болтливой беспомощности». Снявшись с якоря трансатлантической дружбы, зашаталась и внешняя политика Германии, отмечает автор. 14 октября 2019 Focus

Focus: американский истребитель потерпел крушение в ходе тренировочного полёта над Германией Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение недалеко от города Трир в Германии, пишет Focus Online. По словам пресс-секретаря американской военной базы, где располагался упавший самолёт, падение произошло в ходе тренировочного полёта, пилот выжил, получив незначительные травмы. В качестве возможной причины аварии называют утечку топлива. 9 октября 2019 Focus

Focus: немецкий министр переждал ремонт правительственного самолёта в греческой таверне Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер на три часа задержался в Греции из-за очередной поломки правительственного самолёта, сообщает Focus Online: из строя вышел бортовой компьютер. Впрочем, задержку Зеехофер провёл с пользой, поужинав в одной из местных таверн вместе с еврокомиссаром Димитрисом Аврамопулосом. 6 октября 2019 Focus

Родом из ГДР — Focus о роли свободы, томатной пасты и салфеток в судьбе Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель полжизни прожила в ГДР, но предпочитала не афишировать свою биографию, пишет Focus. Она не хотела, чтобы на неё вешали ярлык. «Девчонка с Востока» хотела, чтобы в ней видели политика «для всех». И из-за этого она постепенно отрывалась от своих корней, рассказывает издание. 4 октября 2019 Focus

Всё сама — эксперты объяснили Focus, что Грета Тунберг не пиар-продукт Многие не верят в то, что шведская экоактивистка Грета Тунберг сама пишет свои речи о проблемах климата, сообщает Focus. И, как оказывается, за ней действительно стоит целая команда из родственников, друзей семьи, компаний и предпринимателей, которые помогают ей в её деле. Но, как они сами заверяют, всё, что она говорит, — это её собственные мысли. 27 сентября 2019 Focus

Немецкий экономист: осуществить брексит невозможно — Великобритании остаётся только отказаться от него Заключение сделки по брекситу изначально было невозможным, пишет немецкий экономист Клеменс Йоос в своей статье для Focus Online. ЕС никогда не согласится убрать требование «бэкстопа», то есть отсутствия твёрдой границы между Ирландией и Северной Ирландией, а парламент Великобритании никогда не примет это требование. В результате Лондону остаётся только отменить брексит, чтобы избежать катастрофических последствий выхода из ЕС без сделки. 23 сентября 2019 Focus

Focus: торговая война с США нанесла удар по росту китайской экономики Во втором квартале этого года рост китайской экономики достиг рекордно низкой за последние 30 лет отметки, сообщает Focus. Это связано с тем влиянием, которое на страну оказала торговая война с США, объясняет немецкое издание. Неожиданно низкие результаты наблюдаются в сфере промышленного производства, розничной торговли и инвестиций. 17 сентября 2019 Focus